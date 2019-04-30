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أعرب رئيس نادي اليرموك فهد غانم عن سعادته بتحقيق الفريق الاول لكرة القدم لقب دوري الدرجة الاولى عن جدارة واستحقاق وصعوده الى الدوري الممتاز متقدما بالشكر الى جميع أعضاء مجلس الادارة وكل محبي النادي. وأشار غانم الى أن اللاعبين قدموا مستوى متميزاً أمام نادي برقان في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في الجولة العشرين والأخيرة من المسابقة والذي انتهى بفوز اليرموك بنتيجة 3-1. ورفع اليرموك رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول بفارق 12 نقطة عن الساحل الثاني والذي رافقه إلى الدرجة الممتازة. وأشاد غانم بدور الأجهزة الفنية والادارية الطبية على كل ما قدموه منذ بداية الموسم وحتى آخر مباراة، مبينا الى أن السبب وراء تحقيق اللقب هو تكاتف الجميع وروح الفريق الواحد والاداء المميز للاعبين الذين كان لهم الدور الكبير في تحقيق هذه النتيجة والحصول على المركز الاول والتتويج بدرع الدوري. وقال: «سنضع خطة مناسبة للفريق للموسم المقبل عن طريق إقامة معسكر خارجي للاعبين مع توفير كل الدعم الذي يحتاجونه خصوصاً أن أجواء الدوري الممتاز تختلف كليا عن دوري الدرجة الاولى»، متمنيا من اللاعبين الاستمرار على نفس الروح القتالية والمستوى العالي الذي أشاد به كل المتابعين.

