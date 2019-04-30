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بلغ الكويت وكاظمة المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة بعد فوز الاول على العربي 3-1 (25-16، 26-28، 25-16، 25-23)، والثاني على الجهراء بالنتيجة ذاتها (30-28، 25-17، 21-25، 28-26).

ولم يأت تأهل الفريقين بسهولة بعد أن قدم العربي والجهراء عرضاً لافتاً حيث انهزما بسبب الاخطاء الفردية من لاعبيهما الامر الذي تسبب في العديد من النقاط السهلة لخصميهما وبالتالي خسارتهما.

وفي المباراة الأولى بدأ الكويت اللقاء بقوة مستغلاً حالة الارتباك التي كان عليها لاعبو العربي ليحقق الفوز 25-17. وقدم العربي عرضاً قوياً في الشوط الثاني قلت فيه الاخطاء الفردية من لاعبيه بصورة كبيرة وسط تألق لافت من معد الاخضر عبدالرزاق اللوغاني ومبارك عبدالهادي واحمد الملا الذين ساهموا بفوز فريقهم في الشوط 28-26.

وتراجع أداء العربي بصورة كبيرة في الشوط الثالث بدون مبرر حيث بدا ان اللاعبين اكتفوا بما قدموه في الشوط السابق الامر الذي منح الأبيض الفرصة لإنهاء الشوط لصالحه 25-16 بفضل تألق عبدالله جاسم وعامر السليم وفيصل العجمي. وحاول العربي العودة إلى المباراة في الشوط الرابع وقدم مستوى متميزا حيث ظلت النتيجة متقاربة قبل ان يحسمه الأبيض لصالحه 25-23 محققاً انتصارا مستحقاً. ويريد الكويت تحقيق اللقب واحراز الثلاثية بعد ان توج بلقبي الدوري والبطولة التنشيطية.

وفي المباراة الثانية واجه كاظمة صعوبة كبيرة في تخطي الجهراء العنيد بعد أن انهى البرتقالي الشوط الاول بصعوبة بالغة 30-28، ثم تمكن من الفوز بالشوط الثاني 25-17، وتفوق الجهراء في الشوط الثالث بكل جدارة 25-21، إلا أن البرتقالي انهى المباراة لصالحه بالفوز في الشوط الرابع بصعوبة ايضاً 28-26.

