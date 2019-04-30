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أشاد مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح بالإنجاز المشرف لألعاب القوى الكويتية في البطولة الآسيوية، مؤكدا حرص الهيئة على توفير جميع الإمكانات لتهيئة وصقل أبطالنا للاستحقاقات المقبلة في بطولة كأس العالم وأولمبياد طوكيو 2020. جاء ذلك خلال استقبال فليطح أبطال ألعاب القوى يوسف كرم ويعقوب اليوحة وإبراهيم الظفيري وماجد الزيد. وهنأ فليطح أبطال الكويت وأسرة اتحاد ألعاب القوى بالإنجاز، مضيفا أن هؤلاء اللاعبين مشروع أبطال أولمبيين، وأكد أن الهيئة لن تتوانى في ترجمه خطط الإعداد الطموحة التي سيضعها الاتحاد لتمكين أبطالنا من مواصلة مسيرة التألق والإبداع في جميع الاستحقاقات.

