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يقيم النادي العربي بعد غد الخميس حفلاً لتكريم الفرق المتفوقة وتسليم العضوية الشرفية للأعضاء الذين تم تزكيتهم من قبل مجلس الإدارة وذلك في 07:00 مساء على صالة بهبهاني. ويشهد الحفل تكريم جميع أبناء النادي الفائزين بالمراكز الأولى والحاصلين على الميداليات الذهبية في جميع الألعاب لهذا الموسم. وحققت فرق الأخضر التالية المراكز الأولى في الموسم المنصرم: فريقي القدم 13 و15 سنة وفريق اليد 17 سنة وفريق الطائرة 13 سنة (كأس ودوري)، وأما فريق الشواطئ فحقق لقبي السوبر والدوري وسيبدأ مشواره قريبا لخوض منافسة كأس الاتحاد لهذا العام. وكذلك حقق لاعبو التايكوندو والسباحة والغطس والجمباز عدة ذهبيات، وفي مختلف المراحل السنيّة.

