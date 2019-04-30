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هزم السالمية نظيره الفحيحيل بنتيجة كبيرة قوامها سبعة أهداف نظيفة في اللقاء الودي الذي جمعها أول من أمس على ستاد ثامر استعداداً للجولتين المتبقيتين من مسابقة دوري الدرجة الممتازة. وسجل أهداف السماوي كل من فراس الخطيب (هدفين)، حامد الرشيدي (هدفين)، ونايف زويد وعدي الصيفي وفيصل العنزي.

ويحتل السالمية المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 وبفارق الأهداف خلف القادسية الذي سيلتقيه السبت المقبل في الجولة السابعة عشرة، قبل أن يختتم المسابقة بمواجهة الكويت المتصدر يوم 9 مايو المقبل.

في المقابل، يصارع الفحيحيل للهروب من المراكز المؤدية إلى الهبوط، ويخوض مباراة حاسمة أمام الشباب السبت المقبل، ثم يلتقي العربي في الجولة الأخيرة.

