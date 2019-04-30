محلية

نظمت مدرسة جمنازيا الكويت للرياضة والفنون قبل أيام البطولة الأولى في الجمباز الفني وسط مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات الذين قدموا عروضا تنافسية رائعة ومبشرة، اذ حددت المدرسة اعمار المشاركين من 4 سنوات وحتى 12 سنة للجنسين، فيما بلغ عدد اللاعبات المشاركات 217 لاعبة مقابل 28 لاعباً.

وتهدف المدرسة من تنظيم البطولة التي اقيمت منافساتها على مدى يومين الى بناء قاعدة من أبطال وبطلات المستقبل، والمساهمة في تشكيل فرق جديرة بالمنافسة في البطولات الخارجية، فبعد نجاحها في تنظيم 3 نسخ من مسابقة الجمباز الايقاعي خلال 3 سنوات متتالية، تفتخر «جمنازيا» بنجاحها في اطلاق اول بطولة للجمباز الفني حيث حظيت المسابقة بمشاركة واسعة من منتسبي ومنتسبات اللعبة وفي فئات سنية مختلفة، في الوقت الذي تؤكد فيه المدرسة استمرارها في تقديم كل ماهو جديد في رياضة الجمباز بهدف النهوض بها وتوسيع قاعدتها في الكويت.

