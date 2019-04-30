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حددت اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد كرة السلة تاريخ 11 مايو المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد بحسب النظام الاساسي الجديد الذي اعتمدته الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير.

وسيفتح باب الترشح لمجلس الادارة الجديد اعتبارا من 8 مايو المقبل ولمدة ثلاثة ايام فقط حيث سيتم غلقه في 10 الشهر ذاته. يذكر أن مجلس إدارة «السلة» الجديد سيتكون من 9 أعضاء فيما يحق للمجلس تعيين عضوين آخرين. وكانت الجمعية العمومية انعقدت الاسبوع الماضي واعتمدت النظام الاساسي الجديد خلال اجتماعها الذي اقيم في مقر الاتحاد في اللجنة الأولمبية. وطلب اعضاء «العمومية» تعديل مادة واحدة فقط في النظام الجديد قبل ان يتم الموافقة على التعديلات التي طلبها الاتحاد الدولي للعبة.

وتعتبر كرة السلة اللعبة الجماعية الوحيدة التي لم يتم رفع الايقاف الخارجي عنها نظراً لوفاة الامين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة السويسري باتريك بومان والذي كان كان عضواً في اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المحلي، وتعيين أمين عام جديد وهو ما تسبب بعدم رفع الايقاف حتى يتم انتخاب اتحاد جديد بحسب قوانين ولوائح المنظمات الدولية للعبة.