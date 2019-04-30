دوليه

تخطى الزمالك المصري ضيفه النجم الساحلي التونسي بصعوبة وبنتيجة 1- 0 خلال المباراة، التي جمعتهما اول من امس في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمود عبد المنعم كهربا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في مباراة الإياب الأحد المقبل، حيث يكفي الزمالك التعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للنهائي أو الخسارة بفارق هدف ولكن بشرط تسجيله أهداف، فيما يحتاج النجم للفوز بفارق هدفين للتأهل.

من جانبه، اعتبر السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للزمالك، ان فريقه لم يتأهل بعد إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية رغم الفوز علي النجم الساحلي بهدف نظيف. وقال غروس عقب المباراة : «هناك مواجهة صعبة في تونس ولابد أن نجهز لها جيدا وأشكر الجمهور على تواجدهم ومساندتهم طوال المواجهة حتي تحقق الفوز في الذهاب ويتبقى الإياب في سوسة».

وأضاف: «محمود كهربا لاعب الزمالك أدى مباراة رائعة ولكن تفوق الجبهة اليمني للمنافس سبب استبداله فدفعت بلاعب يستطيع القيام بأدوار دفاعية».

