دفتر أحوال

لقي مواطنان مصرعهما مساء اول امس اثر تعاطيهما مواد مخدرة في احد الشاليهات جنوب البلاد، وتم نقل جثتيهما الى الادارة العامة للادلة الجنائية. وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ«النهار» أن بلاغا ورد فجر أول أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل مواطن يفيد بأن اثنين من اصدقائه يعانيان من ضيق في التنفس خلال تواجدهما في احد الشاليهات جنوب البلاد، وعلى الفور توجه رجال الامن والاسعاف الى موقع الشاليه حيث تبين بان الشخصين في الدور الاعلى في الشاليه وهما مواطنان وبعد فحصهما اتضح بأنهما قد فارقا الحياة وعثر على مواد مخدرة في الشاليه فتم استدعاء رجال الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي امر بنقل الجثتين الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، فيما باشر رجال الامن التحقيق مع صديق المتوفيين.