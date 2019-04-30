دفتر أحوال

نفذ قطاع المكافحة بالادارة العامة للاطفاء متمثلا في ادارة اطفاء محافظة العاصمة تمرينا عمليا صباح امس في مبني برج الحمراء في منطقة شرق.

بدأ سيناريو التمرين بوجود حريقين في الطابق 66 والطابق 58 ووجود شخصين مفقودين وآخر يحتاج للرعاية الطبية في طابق الاخلاء 54 فتوجه على اثر ذلك رجال مركزي الهلالي والمدينه فشكلوا فرقاً للمكافحة واخرى للبحث والانقاذ كما تواجد ضابط قطاع الوقاية في غرفة التحكم لحل اي مشاكل قد تقع في أنظمة اطفاء البرج ونجح رجال الفرق المشاركة باداء مهمتهم في مكافحة الحريق وانقاذ المفقودين.

ومن جانبة قال مدير ادارة اطفاء محافظة العاصمة العقيد احمد هايف الرشيدي الذي اشرف على التمرين: إن هذا التمرين يأتي ضمن الخطط التدريبية المستمرة لقطاع الوقاية بالادارة العامة للاطفاء التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة لدى رجل الاطفاء وذلك ايمانا من القيادة العليا بالادارة ان الكوادر البشرية هي الركيزة الأساسية والاهم في عملنا.

