دفتر أحوال

ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة الصادر ببراءة متهمين من تعاطي المؤثرات العقلية بعد ضبطهما بحالة غير طبيعية وهستيرية بمنطقة الشويخ الصناعية.

وحضر مع المتهمين المحامي فهد مانع الدوسري والذي ترافع شفاهة ودفع فيها ببطلان الاستيقاف وببطلان اجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من اجراءات.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به رجل الامن اثناء تفقده منطقة الشويخ الصناعية استوقف المركبة التي يستقلها المتهمان بقيادة الاول حيث كان بحالة هستيرية ولا يستطيع الكلام وكان الثاني ينظر الى الامام ولا يلتفت وتبين له انهما بحالة غير طبيعية وابصر داخل المركبة عدداً من الابر المتناثرة فقام بالقبض عليهما وبتفتيش المركبة عثر بداخلها ادوات تعاطٍ والمؤثرات العقلية المضبوطة وقاما بتحريزهما واحالتهما الى جهة الاختصاص.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاوراق خلت من مشروع تطمئن اليه بادانة المتهمين عن التهم المسندة اليهما ولا تساير النيابة العامة بخصوص التهم المسندة وتقضي بالبراءة.

