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«الاستئناف» أجلت قضية التستر على خلية العبدلي إلى 17 يونيو 

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 30 أبريل 2019

ارجأت محكمة الاستئناف امس قضية التستر على خلية العبدلي والتخابر لصالحهم ومن بينهم أمين عام التحالف الاسلامي حسين المعتوق و12 آخرين إلى 17 يونيو لتقديم الدفاع.
ويذكر ان المحكمة قضت بحبس المتهم الأول وهو رجل دين حسين المعتوق والثاني لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذهما العقوبة وذلك عن تهم تتعلق بالتخابر وايواء مطلوبين، وبحبس 11 متهما لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذهم العقوبة وذلك عن تهم تتعلق بايواء مطلوبين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الى المحاكمة بتهم تتعلق باخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه والانتماء الى تنظيم محظور يدعو الى هدم النظم الأساسية في البلاد، بينما اتهمت ثلاثة منهم بتهمة التخابر الى جانب تهمتي التستر والانتماء.


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