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إلزام زوجة بدفع 5 آلاف لهروبها من زوجها ليلة الدخلة

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 30 أبريل 2019

قضت محكمة الاستئناف دائرة الاسرة بالزام زوجة برد كامل المهر لزوجها بـ 5000 دينار واسقاط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق بعدما قضي بينهما بالتطليق للضرر.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي علي الموسوي بصفته وكيلاً عن الزوج ان الاخير فوجئ في ليلة الدخلة باختلاق طليقته لمشاكل غريبة والادعاء بعصبيتها وخوفها حتى لاتتم الامور بشكل طبيعي وعندما غادرت بيت زوجها طلبت الطلاق فجأة.
واثبت الموسوي للمحكمة ان الاساءة كاملة من الزوجة وتستغل زيجاتها السابقة في كل مرة لتحصيل المال فقط وليلة العرس والدخلة ترفض الخلوة ، وتلوذ هاربة بالاستعانة بأسرتها للحصول على مبالغ مالية مترتبة على الطلاق من نفقات ومؤخر.
وطالب الموسوي باسقاط جميع نفقاتها الزوجية بملف تنفيذ النفقات مع الزامها باعادة المهر وهو ماقضت به محكمة الاستئناف بعد رفض محكمة اول درجة الدعوى.


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