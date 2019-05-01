مال وأعمال

توقع تقرير صدر أخيراً عن صندوق النقد الدولي انتعاش معدل النمو الائتماني في الكويت مدعوماً بوضع السيولة الجيد للقطاع المصرفي.

وقال التقرير إن الكويت تكاد تكون قد ودعت عوامل الانكماش الاقتصادي خلال العام الماضي 2018 ، ومع توقعات ارتفاع الإنفاق الاستثماري ستتحرك السيولة المصرفية في اتجاهات إيجابية للغاية .

وأوضح التقرير الذي اطلعت النهار على نسخة منه ان متوسط سعر برميل النفط الكويتي للعام المالي الحالي 2019/2020 سيكون بحدود 61 دولاراً ، لكن هناك تحسناً ملحوظاً ومتوقعاً في الإيرادات غير النفطية التي تشهد تطورات نوعية وتترقب تطورات أخرى في ظل التوجه لفرض بعض الضرائب.

ونصح التقرير الكويت بشكل مباشر بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها، حيث ارتأى التقرير انها السبيل الأقرب والأجدى لمواجهة أي تأثيرات سلبية محتملة لهبوط أسعار النفط .

كما حذر صندوق النقد الدولي من أن تأخر الإصلاحات الاقتصادية سيرفع من الضغوط على الاحتياطي العام عبر تزايد عمليات السحب المالي منه وتهديده بالانخفاض.

ودعا صندوق النقد الدولي الى ضمان تطبيق الإصلاحات المالية بالشكل المطلوب لضمان حصص الأجيال القادمة من المدخرات. وضمن تقارير سابقة للصندوق دعا فيها الكويت ودول مجلس التعاون الى ضرورة معالجة أوجه الجمود في الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية مع تعزيز النفقات الرأسمالية.

وحث الصندوق على أهمية معالجة فاتورة الأجور المرتفعة في القطاع العام، مشيراً إلى أن أجور هذا القطاع يجب أن تتوافق تدريجياً مع تلك التي يتقاضاها المواطنون في القطاع الخاص لتحفيز الدخول إلى هذا القطاع ودعم التنافسية.

كما شجع على المضي قدماً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية.

ودعا التقرير إلى تهيئة بيئة أكثر تمكيناً للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال تعزيز وصولهم إلى التمويل، وتيسير المشاركة في المناقصات العامة.

ورحب بالوضع السليم الذي يتمتع به النظام المصرفي والإشادة بحصافة التنظيم والمراقبة لهذا القطاع من قبل البنك المركزي، كما حث التقرير على أهمية تعزيز إدارة السيولة وتعزيز الرقابة على المخاطر النظامية، مع التخفيف التدريجي لأسقف سعر الفائدة.

