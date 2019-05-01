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أكد خبير الشؤون النفطية د. محمد الشطي أن التطمينات حول المعروض والإمدادات في السوق يضغطان على الاسعار في اتجاه التصحيح. ولفت إلى أن المستويات ما تزال عالية نسبيا بسبب العوامل الجيوسياسية.

وذكر أن هناك عدة تطورات أسهمت في ارتفاع أسعار النفط أبرزها استمرار الخفض في انتاج إيران من النفط الخام وقيام تحالف المنتجين بخفض إضافي في الانتاج خلال النصف الثاني من عام 2019 لتحقيق التوازن مع ارتفاع نسب الالتزام. وأوضح أن هذه التطورات تتضمن التحسن في توقعات أداء الاقتصاد العالمي ونتائج المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية وإقبال صناديق الاستثمار على الشراء وهو ما يدعم اسعار النفط الخام.

ولفت إلى أن هذه التطورات تتضمن القيود على الزيادة المتوقعة في انتاج النفط الخام الأميركي واستمرار حالة عدم ثبات الانتاج في ليبيا بسبب عدم الاستقرار السياسي وهبوط انتاج النفط الخام في فنزويلا. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 2?12 دولار في تداولات الاثنين الماضي ليبلغ 71?39 دولاراً مقابل 73?51 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة وفقا للسعر. وفي الأسواق العالمية تراجعت عقود خام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو 0?2 في المئة لتنهي الجلسة عند 72?04 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0?3 في المئة لتصل عند التسوية إلى 63?50 دولاراً للبرميل.

