مال وأعمال

رشحت الكويت لمجلس ادارة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبدالله الصبيح بمنصب مدير عام، خلفاً لفهد راشد الإبراهيم ، والذي تنتهي مدة عمله نهاية مايو الحالي ، ليتسلم الصبيح منصبه بدءاً من مطلع يونيو لتأدية مهامه . مصادر كشفت لـ «النهار» أن الصبيح يتجه لبحث سبل مواصلة تطوير الاداء مع مجلس الادارة ومجلس مساهمي المؤسسة لتحديث الاستراتيجيات، وكان الصبيح عضوا في مجلس الادارة لفترة سابقة. وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تواصل ممارسة دورها الرامي لنشر المعرفة ورصد التطورات بشأن مناخ الاستثمار فـي الدول العربية، وذلك من أجل دعم جهود حكومات المنطقة باتجاه تحسين جاذبية دولها للاستثمارات الأجنبية الأكثر مساهمة فـي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

