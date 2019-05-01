مال وأعمال

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها على تباين، حيث تراجع المؤشران العام والرئيس بنسبة 0.22 و1.01 في المئة على الترتيب، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.08 في المئة. وسجلت مؤشرات 5 قطاعات انخفاضاً بصدارة الاتصالات بواقع 1.66 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنحو 9.46 في المئة.

وارتفعت سيولة البورصة 5.8 في المئة إلى 19.13 مليون دينار مقابل 18.09 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول بنحو طفيف نسبته 0.5 في المئة إلى 84.45 مليون سهم مقابل 84.88 مليون سهم.

وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.15 ملايين دينار مُرتفعاً 1.09 في المئة، فيما تصدر سهم «المستثمرون» نشاط الكميات بتداول 12.65 مليون سهم مُستقراً عند سعر 10.8 فلوس.