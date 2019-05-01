مال وأعمال

أكدت مجموعة البنك الدولي أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تجمعها مع الكويت مشيرة إلى الفائدة الكبيرة التي حصدتها بعثة (المجموعة) عبر مكتبها التمثيلي في البلاد.

وقال الممثل المقيم لـ «البنك الدولي» في الكويت غسان الخوجة خلال الحفل الذي أقامته المجموعة بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح مكتبها إن (البنك) قدم العديد من البرامج الفنية للكويت إلا أنه تعلم الكثير من تجربتها في مجال التنمية ومحاربة الفقر.

وأوضح الخوجة أن أهمية الاحتفال تكمن في تزامنه وتكريم المجموعة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نظرا لدور سموه الريادي في دعم التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي.

من جانبه، قال نائب رئيس (البنك) لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج في كلمة مماثلة إن المجموعة تتطلع إلى التعاون الاستراتيجي مع الكويت وتوطيد العلاقات القائمة. وأضاف بلحاج أن الاستفادة من العمل المشترك متبادلة بين الجانبين وهو ما أثبتته التجربة عبر مكتب المجموعة في الكويت. بدوره، قال المدير التنفيذي عميد مجلس المديرين التنفيذيين د. ميرزا حسن في كلمة مماثلة إن تكريم «البنك الدولي» لسمو أمير البلاد اول من امس يعد دليلا على مدى مساهمة الكويت في التنمية الاقتصادية العالمية.

وأضاف حسن أن علاقة الكويت بالمجموعة تطورت من مجرد دراسات فنية بسيطة إلى برامج تقنية فضلا عن الدخول في علاقة استراتيجية بشأن الاصلاح الاقتصادي.

يذكر أن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج قدم والوفد المرافق له إلى سمو أمير البلاد شهادة تقدير من مجموعة البنك الدولي تقديرا لدور سموه كرائد للعمل التنموي ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي.

