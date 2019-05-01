مال وأعمال

شارك بنك الكويت الوطني كراعٍ ذهبي في المعرض الوظيفي، الذي نظمته جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) يومي 29 و30 أبريل المقبل، وذلك بهدف تشجيع الطلبة للانخراط في سوق العمل المهني والتواصل مباشرةً مع أصحاب العمل.

وجاءت مشاركة «الوطني» في معرض جامعة «الشرق الأوسط الأميركية» الوظيفي إيماناً منه بأهمية دعم فئة الشباب من الطلبة وحديثي التخرج وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي، حيث يحرص الوطني على المشاركة في الفعاليات التي تدعم الكفاءات الوطنية الواعدة في الكويت.

وقال مدير إدارة التعيينات في بنك الكويت الوطني عبد الله الجاسم «إن البنك يواصل تكريس موقعه الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الطاقات البشرية الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلهم للعمل المصرفي». وأشار الجاسم إلى أن معرض الفرص الوظيفية من الفعاليات المميزة التي تتيح الفرصة للوطني لنشر ثقافته الوظيفية بين الطلبة وحديثي التخرج، وحثهم على العمل في القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، وذلك عن طريق تقديم البرامج التدريبية لهم والتي تعدهم وتؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.

وأوضح أن هذا المعرض يعد بمثابة منصة رائدة لاستقطاب العمالة الوطنية من الشباب الكويتي الطموح، مشيراً إلى أن الوطني يعد الخيار الأمثل لحديثي التخرج بالإضافة إلى الباحثين عن مستقبل وظيفي واعد بما يتميّز به البنك من موارد وبرامج تواكب المعايير العالمية وتسهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب.

وأضاف أن اختيار الكوادر البشرية للتعيينات داخل إدارات البنك المختلفة تستند إلى مؤهلات تلك الكوادر وبما يتواءم مع قدراتهم من أجل أن يتضاعف المردود والاستفادة من طاقات تلك المواهب الشابة.

