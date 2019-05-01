مال وأعمال

وقع مركز ذي كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية اتفاقية تعاون مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت. تتضمن الاتفاقية عزم الجهتين على التعاون في مجال البحوث وقيادة الفكر للنهوض بالتخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نظرا للتشابه الكبير بين اقتصادات دول منطقة الخليج. وسيتضمن التعاون إجراء البحوث الاقتصادية الكمية، ومشاركة كل من الكيانين مع مجتمعات الأعمال والسياسة، والتعاون لنقل المعرفة وتعزيز إنشاء قدرات التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات. وقال هشام الرزوقي، رئيس المجلس الاستشاري لمركز الخليج، والذي قاد الجهود الرامية إلى إنشاء المركز: «هذا التعاون هو دليل مهم لما يمكن أن يحققه المركز الجديد للكونفرنس بورد، والذي تم إنشاؤه أخيراً، للكويت ولدول المجلس». إطلاق المركز الجديد الذي تم تصميمه على غرار مركز الصين التابع للكونفرنس بورد في بكين. وقال د. خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، «إننا نرحب بمركز ذي كونفرنس بورد الخليج كشريك للأبحاث هنا في الكويت». مضيفاً «من المهم أن نستوعب أكبر قدر ممكن من التفكير الجديد في قضايا وسياسات تتعلق بالتنمية الاقتصادية لبلدنا.

