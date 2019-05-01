loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«ذي كونفرنس بورد الخليج» وقَّع اتفاقية تعاون مع أمانة التخطيط والتنمية


وقع مركز ذي كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية اتفاقية تعاون مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت. تتضمن الاتفاقية عزم الجهتين على التعاون في مجال البحوث وقيادة الفكر للنهوض بالتخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نظرا للتشابه الكبير بين اقتصادات دول منطقة الخليج. وسيتضمن التعاون إجراء البحوث الاقتصادية الكمية، ومشاركة كل من الكيانين مع مجتمعات الأعمال والسياسة، والتعاون لنقل المعرفة وتعزيز إنشاء قدرات التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات. وقال هشام الرزوقي، رئيس المجلس الاستشاري لمركز الخليج، والذي قاد الجهود الرامية إلى إنشاء المركز: «هذا التعاون هو دليل مهم لما يمكن أن يحققه المركز الجديد للكونفرنس بورد، والذي تم إنشاؤه أخيراً، للكويت ولدول المجلس». إطلاق المركز الجديد الذي تم تصميمه على غرار مركز الصين التابع للكونفرنس بورد في بكين. وقال د. خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، «إننا نرحب بمركز ذي كونفرنس بورد الخليج كشريك للأبحاث هنا في الكويت». مضيفاً «من المهم أن نستوعب أكبر قدر ممكن من التفكير الجديد في قضايا وسياسات تتعلق بالتنمية الاقتصادية لبلدنا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة