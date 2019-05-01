مال وأعمال

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» مؤيد حمد الصالح أن الشركة نجحت كذلك في تحقيق صافي أرباح بلغت قيمتها 4.2 ملايين دينار للعام 2018 مقارنة بمبلغ 2.3 مليون دينار للعام 2017، كما بلغت ربحية السهم 43.69 فلساً للسهم في العام 2018، مقارنة بـ24.05 فلساً للسهم في العام 2017.

وأضاف الصالح في تصريح للصحافيين خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، والتي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 82% أن شركة المعامل تحرص باستمرار على أن تكون متميزة في أدائها التنافسي وتحقيق الريادة على المستويين المحلي والإقليمي لاسيما الاستفادة من الفرص والمشاريع.

التي تم التخطيط لإنجازها مثل مشاريع التنمية المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية للكويت «رؤية 2035» من مشاريع البنية التحتية ومشاريع القطاع النفطي وغيرها، وكذلك المشاريع المطروحة في بعض الدول الخليجية خلال 2019 ما يعزز وجود «المعامل» ويثبته في قطاعي المشاريع والإنشاء.

وأشار الصالح إلى أن «المعامل» حرصت على تعزيز قدرتها وملاءتها المالية خلال العام 2018، رغم أنها قد واجهت العديد من التحديات والمؤثرات لاسيما الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، فحافظت على وتيرة أدائها وخدماتها وهذا ما أدى بدوره إلى تحقيق نتائج إيجابية، كما تمكنت الشركة من بناء قاعدة أساسية ثابتة ترتكز عليها أعمالها بناء على توجيهات مجلس الإدارة في تعظيم القيمة للمساهمين، والاستمرار بتحقيق العوائد المجدية والمتنامية على المدى الطويل، فاستطاعت «المعامل» تحقيق إيرادات بلغت قيمتها 88.2 مليون دينار في نهاية 2018 مقارنة بمبلغ 5.7 ملايين دينار للعام 2017.

واستعرض الصالح بعض أنشطة وأداء «المعامل» خلال العام 2018، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت الوفاء بوعودها وانتهت من معظم أعمال المشاريع، تم الانتهاء من معظم أعمال مشروع دوار البدع خلال العام الفائت، وتم تسليمه ابتدائياً حسب الموعد المحدد في بداية العام الحالي، كذلك تم إنجاز أكثر من 60 في المئة من مشروع الطريق بين سعد العبدالله وبوابة بحيث، وبالنسبة لمشروع الطريق الرابط بين الوفرة وميناء الزور قال الصالح أنه تم إنجاز أكثر من 50 في المئة من المشروع. وتابع إن الشركة تعمل على تطوير إنتاجيتها من حيث النوعية والكمية، كأكبر المصانع لإنتاج الخرسانة الجاهزة والإسفلت في دولة الكويت، وتقدر قيمة الأعمال التي قام بها قسم الخرسانة الجاهزة والإسفلت خلال عام 2018 بملبغ17,6 مليون دينار.

وبين ان العنصر البشري من أهم الاستثمارات التي تسعى شركة «المعامل» لتعزيزها والحفاظ عليها فقد أكد الصالح أهمية الرؤية التي وضعتها الشركة لتطوير نظام العمل مع توفير الخدمات المتميزة للموظفين والعاملين من خلال اتباع نظم حديثة وجديدة من شأنها رفع مستوى أداء الشركة.

وقال ان «المعامل» نضع تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على نقاط القوة المبنية على ما أسس من سمعة طيبة في السوق المحلية وعبر أسواقنا الخارجية.

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية العادية لـ «المعامل» بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 في المئة، من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بيوم الاستحقاق وتم اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والبالغ مجموعها مبلغاً وقدره 60 ألف دينار .

