مال وأعمال

في أول بادرة من نوعها في قطاع التأمين في دولة الكويت، وقعت شركة وربة للتأمين مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة شبكة المعلومات الائتمانية ساي-نت وذلك في مجال تبادل المعلومات الائتمانية للعملاء الأفراد بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية والتنظيمية والتقنية لهذا التعاون. والتي ستمكن شركة وربة للتأمين بموجب هذا التعاون من الاطلاع على المعلومات الائتمانية للعملاء لتقوم بتقديم وتوفير خدمات تأمينية جديدة وسريعة للعملاء بنظام الأقساط.

وقد قام بتوقيع هذه المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لشركة وربة للتأمين أنور السابج، والرئيس التنفيذي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية ساي-نت، فهد محمد المنيس، حيث يأتي هذا التعاون ضمن توجه شركة وربة للتأمين الى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات التأمينية الخاصة بالأفراد والتي تغطي التأمين لجميع المنتجات من القوارب واليخوت والسيارات والمنازل والسفر أيضا، اذ قامت الشركة في السنوات الأخيرة بالاستثمار بشكل مكثف في تطوير وثائق تأمين متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، وذلك بالاضافة الى الاستثمار الجيد والمتوازن في البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة الشركة لضمان انسيابية وسلامة كل عملياتها بأعلى مستوى من الكفاءة والموثوقية والسرعة.

وتعقيبا على توقيع هذه المذكرة فقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة وربة للتأمين، أنور السابج قائلاً: تنتهج شركة وربة للتأمين استراتيجيات حديثة تتواكب مع ايقاع التغيرات الآنية للاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي، تركز خلالها من الحفاظ على حقوق عملائها من ناحية وادارة المخاطر المتعلقة بهذا القطاع من ناحية أخرى وذلك حرصاً على استمرارية تقديم خدماتها بمهنية وجودة عاليه وأيضا تنافسيتها في السوق المحلي، ويأتي هذا التعاون ضمن مساعي الشركة على الاستفادة من الخدمات التي توفرها شركة ساي-نت والتي تضيف قيمة عالية لطريقة عملنا.

من ناحيته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية ساي-نت، فهد محمد المنيس

تعقيبا على هذا التعاون قائلا: نحن سعداء بهذا التعاون الفريد من نوعه مع شركة وربة للتأمين، وهو ما يؤكد قوة ومتانة نموذج عمل شركة شبكة المعلومات الائتمانية التي ساهمت في اكتشاف الفرص المتنوعة ضمن نطاق عملياتها ما عزز قدره الشركة في الحفاظ على مكانتها كاسم مرموق في توفير خدمات ذات قيمة مضافة لجميع القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية ومساهم موثوق في قصة نجاح تلك القطاعات في دولة الكويت، وأوضح المنيس مدى أهمية انجاز هذا التعاون في تعزيز قاعدة المعلومات الائتمانية مما يساعد في تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت ورفع تصنيفها الائتماني على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

تأسست شركة وربة للتأمين عام 1976 على القيم التقليدية الكويتية الأصيلة لخدمة الأفراد والشركات وتوفير الأمان الذي يحتاجونه. بخبرة تمتد على أكثر من 42 عاماً من النزاهة والأمانة، تستمر وربة للتأمين في توفير أعلى مستوى من الخدمة لعملائها الى جانب تقديم مجموعة متعددة من منتجات التأمين بشكل يتناسب مع المجتمعات التي تخدمها الشركة.

