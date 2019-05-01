مال وأعمال

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عن تحقيق صافي ربح بقيمة 45.33 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، أي بارتفاع قدره 29 بالمئة مقابل 35.20 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية. وبلغت ربحية السهم الواحد خلال ذات الفترة من السنة المالية مبلغ 43.64 فلساً بالمقارنة مع 33.82 فلساً خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وأوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 16 بالمئة (أو 16 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المالية المعلنة،

و قال رئيس مجلس ادارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح «يسعدني الاعلان عن تحقيق اعلى صافي ربح لشركة القرين منذ التأسيس، وذلك على الرغم من التقلبات السياسية التي تشهدها المنطقة والأسواق العالمية، وهو ما يؤكد على متانة وثبات هيكل استثمارات القرين ونموذج الاعمال في مواجهة مختلف التحديات لتحقيق مستويات الأداء والنمو الايجابية ويلبي غاية المساهمين. ونحن نواصل البحث وعلى الدوام عن الفرص الاستثمارية المحلية والاقليمية التي تحافظ على هذا التنوع المتزن».

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي: «حافظت استثمارات شركة القرين الرئيسية مجملاً على مستويات الاداء العالية والايجابية، وشهدت اسواق الكيماويات البترولية ارتفاعاً كبيراً فاق التوقعات خلال عام 2018، وخصوصاً من مجموعة ايكويت للبتروكيماويات التي بلغت حصة القرين من توزيعاتها خلال العام مبلغ 28.26 مليون دينار وبزيادة تقارب 38% عن السنة الماضية.

