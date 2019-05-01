مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول هاشم هاشم أن المؤسسة وضعت في خطتها الاستراتيجية 2040 مجموعة أهداف أولها الحرص والاهتمام في تطوير وتمكين الشباب الكويتي في القطاع النفطي «فهو الثروة الحقيقية للكويت بشكل عام وللقطاع النفطي بشكل خاص».

وأوضح هاشم في كلمته خلال ملتقى قياديي القطاع النفطي 2018-2019 أمس ان الأهداف التي وضعتها المؤسسة «صعبة ولكنها ليست مستحيلة ووضعنا توجهات استراتيجية في كيفية الوصول لها وتحقيقها.

وأشار هاشم في كلمته خلال الملتقى الذي نظمته شركة البترول الكويتية العالمية في نسخته العاشرة تحت شعار (ريادة عالمية) الى ان الملتقى السنوي المفتوح لقياديي القطاع النفطي يهدف الى استعراض ثمرات الجهد والتعاون وما تم تحقيقه في العام الماضي والطموحات والانجازات التي تسعى المؤسسة الى تحقيقها.

وأضاف هاشم «لاحظنا في السنوات الأخيرة تحسنا في ادارتنا لتنفيذ مشاريعنا الكبرى بداية بمراحل اعداد الدراسات الأولية والتصاميم الهندسية مرورا باجراءات المراجعة والموافقات الى مراحل التنفيذ والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها الجميع من ادارات تنفيذية ومجالس ادارات ومع هذا التحسن الا أنه لايزال هناك فجوات ومواطن قصور في التنفيذ تحتم علينا ايجاد سبل أفضل لانجاز هذه المشاريع في وقت أقصر».

ولفت هاشم الى ان الصناعة النفطية تمر بتحديات كبيرة ومتزايدة والمنافسة فيها تنمو يوما بعد يوم «فهناك منافسة في الانتاج وتأمين حصص أكبر في السوق ومنافسة في استخدام التكنولوجيا والحلول الحديثة ومنافسة في التحول السريع الى بدائل للطاقة لذا فالمسؤولية علينا كقياديين في ادارة هذا القطاع مسؤولية كبيرة ولابد من تركيز جهودنا وحث موظفينا للعمل كفريق واحد وبأسلوب عملي متكامل لمواجهة التحديات لنضمن تحقيق وتعظيم العائد على مواردنا».

حقبة النفط السهل

وذكر هاشم ان حقبة النفط السهل بحسب المعطيات الآن تقترب من نهايتها وبالتالي تصبح عمليات استخراج النفط والمحافظة على الطاقة الانتاجية المستهدفة أكثر تعقيدا وأكثر تكلفة من السابق وذلك يرجع الى استخدام وسائل مختلفة وأكثر تعقيدا لتطوير الحقول وعمليات الحفر العميق بالاضافة الى استخدام تطبيقات مختلفة لدعم المكامن كالغمر بالغاز او الغمر بالماء او البخار وغيرها والتي تجعل من تكلفة انتاج البرميل كلفة باهظة. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية الشيخ نواف السعود الصباح أن اتخاذ شعار (ريادة عالمية) لملتقى قياديي القطاع النفطي يأتي من واقع ملموس حيث أن مؤسسة البترول الكويتية ومنذ تأسيسها في العام 1980 وهي تسعى الى تبوؤ مكانة عالمية.

وبين ان شركة البترول العالمية وكذلك شركة كوفبك تبحث عن الفرص الاستثمارية تحقيقا لاستراتيجية المؤسسة وايجاد ملاذ آمن للنفط الكويتي في الأسواق العالمية وللمنتجات البترولية الكويتية في الخارج تحت شعار شركة (كيو أيت).

وحول المصافي التي تسهم فيها الكويت في الخارج من خلال شركة البترول العالمية أوضح الشيخ نواف بانها تتمثل في مصفاة ني سونغ في فيتنام والتي تعمل حاليا بطاقة تكريرية تبلغ 200 ألف برميل يوميا بالاضافة الى مصفاة الدقم في عمان والتي يتم انشائها حاليا وبلغت نسبة الانجاز فيها نحو 15 في المئة ومن المفترض ان تعمل بطاقة تكريرية مماثلة لمصفاة فيتنام ليكون المجموع الاجمالي نحو 400 الف برميل يوميا يتم تكريرها من النفط الخام الكويتي.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى قال الشيخ نواف ان شركة البترول الكويتية العالمية استعرضت الفرص المتاحة للموظفين الكويتيين في مكاتب الشركة الخارجية ونقل تلك الفرص والخبرات الى السوق المحلي لافتا الى أن الشركة حثت العاملين في القطاع النفطي للمشاركة في المشاريع الخارجية للبترول العالمية.

وقال أن كافة العاملين في القطاع النفطي يعملون على ترجمة الريادة العالمية الى خبرات متراكمة داخل المشاريع العملاقة التي ينفذها القطاع النفطي داخليا سواء في مشاريع شركة نفط الكويت أو البترول الوطنية والبترولية المتكاملة والكيماويات البترولية لاسيما في المشاريع التي ترتبط بزيادة حجم الانتاج النفطي أو المتعلقة بصناعة التكرير والبتروكيماويات.

«مخالفات وتعسف»

أبدى عدد من العاملين بالمنطقة المقسومة بالخفجي امتعاضهم من تعسف مسؤول في دائرة الأمن الصناعي فيما يتعلق بنظام البصمة، مؤكدين أن ذلك يعد تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل رئيسه.

وأشاروا الى أن المسؤول لا يتبع التعليمات الصادرة عن اللجنة التشغيلية المشتركة فيما يخص اتباع الاجراءات الضرورية للحفاظ على حقوق الموظفين.

ولفتوا الى أن المسؤول يخالف الاجراءات الادارية باجراء خصومات على العاملين بأثر رجعي واتباع الانتقائية في التعامل مع الموظفين.