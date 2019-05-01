مال وأعمال

بالتعاون مع مؤسسة البترول وشركات البترول الوطنية ونفط الكويت وصناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية البترولية المتكاملة «كيبك» أطلقت الجمعية الأميركية لمهندسي السلامة فرع الكويت المؤتمر الخاص بالصحة والسلامة والبيئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

حيث أكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في شركة نفط الكويت عبد الوهاب المذن أن شركات النفط في الكويت تولي الصحة والسلامة أهمية كبرى، مؤكداً أن مجال الصحة والسلامة والبيئة يخضع لمراقبة جمعيات احترافية دولية فيما يتعلق بالصحة والسلامة البيئية، وأضاف أن لشركة نفط الكويت مشاركة فاعلة خلال المؤتمر، والشركة لديها العديد من الأنشطة والممارسات مع شركات المقاولين، خاصة فيما يتعلق بمجال الصحة والسلامة والبيئة بشكل عام.

واشار الى أنه كلما تحسن أداء المقاولين تحسن أداء شركات النفط، فهي مشاركة في النجاح بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وبين أن الشركة تحرص على نجاح شركات المقاولين في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، لافتاً الى أن جودة المشاريع تأتي عن طريق الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة، كذلك النظم واللوائح الموجودة، والمحافظة على بيئة العمل، فكلما تحسنت كان لها الدور الأكبر في نجاح القطاع.

ولفت الى أن كثيراً من شركات المقاولات يتم تقييمها بناء على أدائها ومدى نجاحها في تطبيق نظم الصحة والسلامة والبيئة، مشيراً الى أن كل الشركات التي تعمل مع شركة نفط الكويت يتم منحها فرصاً للدخول في المناقصات وعمليات التأهيل من خلال التقييم الخاص بعمليات الصحة والسلامة باعتبارها جزءاً مهماً وحيوياً في عمليات التأهيل.

