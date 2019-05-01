مال وأعمال

شاركت شركة «وثاق» للتأمين التكافلي، في معرض الشركة الكويتية لنفط الخليج السنوي الذي تقيمه لعامليها والشركات الزميلة خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2019 في منتزه الاحمدي، من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 عصراً.

وقال الرئيس التنفيذي للإنتاج والتسويق والتطوير في الشركة، فواز المزروعي في بيان صحافي، إن «وثاق» قدمت خلال أيام المعرض عروضاً خاصة على مجموعة من منتجاتها وخدماتها للأفراد وللعائلة، والتي تهم منتسبي شركة (نفط الخليج) أو الشركات الزميلة لها في القطاع النفطي، وتلبي احتياجاتهم، لافتاً إلى حرص الشركة على تقديم الاستشارات التأمينية لجميع الزوار، وذلك ضمن استراتيجيتها في نشر ثقافة التأمين لدى أفراد المجتمع الكويتي.

وأضاف أن «وثاق» تسعى من خلال هذه المشاركة إلى التعريف بمنتجاتها وخدماتها التأمينية إلى جانب مساهمتها في التوعية بأهمية التأمين سواء الفردي أو العائلي للمجتمع ودوره في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المشاركة في المعارض المتخصصة التي تقيمها الجهات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، تأتي كذلك في إطار حرص الشركة على تحقيق المزيد من التعاقدات الحيوية الهامة على المستوى الاستراتيجي، والحفاظ على أهم عملائها الاستراتيجيين من خلال تقديم خدمات منافسة وأفضل.

وبيّن المزروعي أن المعرض يمثل فرصة جيدة للتواصل مع العملاء واطلاعهم على خدمات الشركة والعروض المقدمة منها، مؤكدا أن «وثاق» ستواصل المشاركة في مثل هذه المعارض نظرا لأهميتها ولتعريف المستهلك بكل ما هو جديد في عالم التأمين.

وذكر أن «وثاق» تسعى من خلال هذه المشاركة أيضا الى تقديم صورة متميزة عن القطاع التأميني في الكويت عبر التواصل المستمر مع مختلف شرائح العملاء لتقديم شرح مفصل عن آخر المنتجات التأمينية المبتكرة التي تخدم المواطن والمقيم، إلى جانب التعريف بخدمات التأمين المقدمة عبر شبكة الانترنت التي تتيح للعميل جميع سبل الراحة بحصوله على وثيقته في أي مكان يريده.

