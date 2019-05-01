مال وأعمال

حصد بيت التمويل الكويتي، «بيتك» جائزة «أفضل خدمة مالية مبتكرة» للعام 2019 من مجلة Arabian Business، وذلك تقديرا لاستخدام تكنولوجيا الروبوت المتطورة في العمليات التشغيلية، وبما يعكس ريادة البنك في تبني الحلول التكنولوجية في الخدمات المالية تنفيذا لاستراتيجية أتمتة الأنظمة ومواكبة التطور الرقمي.

وتسلم رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك»، وليد خالد مندني الجائزة في حفل جوائز «أريبيان بزنس» الذي نظمته مجموعة ITP الناشرة للمجلة، في فندق الفورسيزنز- الكويت، حيث تم تكريم أبرز المؤسسات والشخصيات الكويتية التي تميزت بإنجازاتها في قطاع الأعمال. وقال مندني في تصريح صحافي على هامش تسلمه الجائزة، ان جائزة «أفضل خدمة مالية مبتكرة» للعام 2019 جاءت لتؤكد المكانة الرفيعة التي يتمتع بها «بيتك» في الخدمات المالية المبتكرة وتبني آخر التطورات في التكنولوجيا المالية، بما يعكس ريادته في صناعة التمويل الاسلامي عالميا، وحرصه على منح العملاء تجربة مصرفية متميزة وفق معايير عالمية في الجودة والسهولة والدقة والامان. وذكر مندني أن «بيتك» هو أول بنك في الكويت يطبق تقنية الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، بما يشكل قيمة مضافة وأثراً ايجابياً كبيراً على سهولة إنجاز المعاملات وسرعة معالجة البيانات والعمليات، وزيادة الكفاءة الإنتاجية وخفض المصاريف التشغيلية، وبالتالي زيادة معدلات رضا العميل وتعزيز مكانة «بيتك» المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً.

