مال وأعمال

الدوحة - «كونا»: أكد مدير ادارة الترويج والفرص التصديرية بالهيئة العامة للصناعة الكويتية حماد الزعبي اهمية المشاركة في الفعاليات الصناعية الاقليمية والعالمية للاطلاع على المستجدات في الصناعات المختلفة والاستفادة من التجارب المتميزة والترويج للمنتجات الوطنية. وقال الزعبي في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في معرض «بروجكت قطر 2018» ان المشاركة تهدف ايضا الى البحث عن فرص لتسويق المنتجات الوطنية في الاسواق الاقليمية والعالمية خاصة مع تميز المنتجات الكويتية بالجودة والتنوع والاسعار المنافسة. وأضاف ان هذا المعرض يقام للسنة الـ 16 على التوالي اما مشاركة الكويت فهي المشاركة العاشرة لها ممثلة بالهيئة العامة للصناعة مبينا ان المعرض يعتبر من المعارض الاقليمية الناجحة في مجال الانشاء والبناء. وأوضح الزعبي ان المعرض يجذب مصانع عالمية وخليجية وعربية لما تمثله قطر الشقيقة من اهمية في المستقبل كونها ستستضيف فعاليات عالمية ومشاريع تنموية كبيرة، مضيفا ان مشاركة المصانع الكويتية في جناح الكويت يزيد من فرص دخول المنتجات الكويتية للسوق القطري. وأشار الى اشادة الجمهور بجناح الكويت في المعرض لما تتمتع به الصناعات الكويتية من مواصفات ذات جودة عالية مضيفا انه جرى خلال المعرض عقد العديد من المحادثات والاتفاقيات المبدئية

للشركات الكويتية مع بعض المستثمرين.

