مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي بتاريخ 28 أبريل الماضي، أعلن من خلاله عن أسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار أسبوعياً. وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع: ليلى مبارك محمد الفقعان، عيد عايد فزع الشمري، علي حسين عبدالله محمد، أشرف عبدالرحمن عبده مصطفى، وسميرة محمود علي أسطى أحمد. هذا ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الثاني على الجائزة البالغة قيمتها250,000 دينار في 26 يونيو المقبل، يليه السحب ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 على جائزة قيمتها 500,000 دينار أما السحب الأخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019.

