مال وأعمال

اكد رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة، طارق عبد السلام، أن إيرادات الشركة العقارات المتحدة التشغيلية بلغت نحو 103 ملايين دينار خلال 2018 بارتفاع 19 في المئة، مقارنة بـ 2017 والتي بلغت 87 مليون دينار، إلى جانب ارتفاع مجمل الأرباح خلال 2018 إلى 22 مليون دينار، مقارنة بـ 21 مليوناً في 2017.

وأضاف عبدالسلام خلال الجمعية العمومية للشركة، والتي عقدت أمس الاول بنسبة حضور بلغت نحو 80.1 في المئة أن مشروع ضاحية «حصة المبارك» نتوقع افتتاحه في 2022 على مساحة تبلغ نحو 63 ألف متر مربع، إذ يتكون كل برج من 40 طابقاً. وألمح إلى أن الضاحية تشمل المكونات السكنية المختلفة والأنشطة الترفيهية والمحلات التجارية، و العيادات والمكاتب، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يجري العمل حالياً في أعمال التصميم التفصيلية لعناصر المشروع الأخرى السكنية والترفيهية، ومراكز الأعمال بعد أن تم اعتماد التصميم المبدئي للمباني، وذلك بالتعاون مع مكاتب عالمية، إلى جانب أنها حققت تقدماً كبيراً في المشروع الذي يعد من أهم المشاريع التجارية والأولى من نوعها في الكويت. وأشار إلى أن الشركة لديها اصول تبلغ اجمالي قيمتها 617 مليون دينار وهي من ابرز الشركات في مجال تطوير العقار بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، لافتا إلى أن الشركة ستواصل البحث واستغلال الفرص الممكنة لتحسين أصولها التشغيلية، مبيناً أنه ومن أجل زيادة عوائد المساهمين فإنها ستسعى إلى إيجاد فرص استثمارية لأصولها غير المدرة. ولفت إلى إن «العقارات المتحدة» حققت العديد من الإنجازات الملموسة خلال العام 2018، حيث أطلقت المرحلة الثانية من مشروع «أسوفيد» والذي تفوق مساحته مليوني متر مربع في المغرب.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، كما انتخبت مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة.

