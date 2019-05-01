مال وأعمال

رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية مهرجان كأس وجائزة سباق الخيل للموسم 2018/2019 في نادي الصيد والفروسية، وذلك من خلال تقديم كأس يحمل اسم الخطوط الجوية الكويتية في الشوط السابع مسافة 1000 متر والمخصصة لجواد النتاج المحلي المختلط، حيث نُظم المهرجان ضمن سباق الاجتماع الـ 22 على مضمار النادي بمشاركة 88 جواداً وفرساً بالتعاون مع فروسية نادي مبارك الكبير. هذا وقد قام مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي بتقديم كأس الخطوط الجوية الكويتية للفائز الجواد شقراء دسمان لاسطبل دسمان بقيادة الجوكي مورغان، كما تم تقديم هدايا قيّمة للفازين بالمراكز الاولى.

وعلى هامش المهرجان، قال العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن ترعى مهرجان كأس وجائزة سباق الخيل للموسم 2018/2019، حيث تعد رعاية الشركة للمهرجان ضمن مساعيها الدائمة للمساهمة في دعم وتشجيع الرياضة والرياضيين وذلك لرفع مستوى الانشطة الرياضية والشباب في دولة الكويت، خاصة وأن هذا المهرجان تحديداً يشجع الملاك على زيادة الانتاج المحلي والمحافظة على رياضة الاباء والاجداد التي طالما كان لها رونق خاص في حياتهم عبر اجراء السباقات واستعراض جمال الخيول وغيرها ولما يتمتع به المهرجان من أجواء ممتعة ومشوقة تضيف نوعاً من التحدي بين المتنافسين».

