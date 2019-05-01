آخر النهار

عبر الفنان علي الحسيني عن سعادته الغامرة باختيار عمله الدرامي الجديد «ماذا لو؟» للعرض على «نتفليكس» التي تعتبر أكبر مزود للعروض الفنية في العالم، مشيرا الى ان مسلسل «ماذا لو؟» سيعرض حصريا على قناة «أبوظبي».

وفي تصريح خاص قال النجم الشاب علي الحسيني :

اجسد في مسلسل «ماذا لو؟» شخصية «فيصل» وهو شخصية مهضوم حقها في مجتمعها يعاني من كم من المشاكل الاجتماعية . وهذه المشاكل تنعكس سلبا على اختياراته وحياته ومسيرته. بالذات حياته العاطفية .

يواجه صعوبات جمة في تكوين ذاته.. وضمن العنوان المحوري «ماذا لو؟» هل ستكون الاختيارات لصالحه او ضده وهذا ما سنشاهده ضمن سياق هذا العمل الدرامي التلفزيوني الجديد .

ويستطرد الفنان علي الحسيني:

مسلسل «ماذا لو؟» من تأليف الكاتب الشاب فيصل البلوشي واخراج الفنان حسين دشتي الذي يقدم تجربة اضافية بكل ما تعني هذه المفردة الى رصيد الدراما الكويتية والخليجية بشكل عام . حيث الحلول البصرية العالية الجودة التي تعتمد التحليل النفسي والفكري للاحداث والشخصيات. وفي العمل عدد بارز من النجوم ومنهم خالد أمين ومنذر رياحنة وأسيل عمران وروان المهدي وابراهيم الحساوي وشايع الشايع وعبدالله عبدالرضا وعلي ششتري وكم آخر من النجوم الذين يغطون شخوص وأحداث هذا العمل المرتقب .

وعن اختيار المسلسل للعرض على شبكة «نتفليكس» يقول الفنان علي الحسيني:

أولا اعبر عن سعادتي الغامرة لاختيار مسلسل «ماذا لو؟» للعرض على «نتفليكس» وهو ما يشكل إنجازاً إضافياً لرصيد العمل وأيضا الدراما التلفزيونية في الكويت والخليج . وقد تم اختيار العمل بناء على لجنة مشاهدة متخصصة وجدت في العمل المضامين الانسانية العالمية . وايضا الحلول الاخراجية والاداء الفني العالي المستوى لنجوم العمل بالاضافة الى تنوع القضايا والشخصيات والمضامين . وهذا الاختيار هو بلا أدنى شك إنجاز فني رفيع المستوى يرسخ العمل ومخرجه المبدع وفريقه الذي يعيش حالة من الاداء العالي والمتجدد.

وفي ختام تصريحه قال الفنان علي الحسيني : استطيع القول وحتى قبل انطلاق عروض مسلسل «ماذا لو؟» خلال الدورة الرمضانية

المقبلة، بأن المسلسل يمثل بالنسبة لي تجربة إضافية وميلاداً متجدداً أتطلع ان يقود تجربتي ومسيرتي الى آفاق أبعد وأرحب،

بالإضافة الى تجربتي المسرحية المعروفة .

