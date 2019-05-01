آخر النهار

باختصار شديد.. نقولها.. ونكتبها ونؤكدها. لولا وزارة الإعلام، لما كان للدراما التلفزيونية في الكويت أن تذهب إلى تلك الآفاق البعيدة، وهذا المستوى الرفيع من الإنجازات، التي تجاوزت حدود الكويت الى الفضاءات الخليجية والعربية والعالمية وهذا ما راح يتأكد أخيرا عبر اختيار منصة نتفليكس لعدد من الأعمال الدرامية ومنها «ماذا لو؟» و«حضن الشوك» و«أنا عندي نص». لقد كانت وزراة الإعلام ولاتزال ، تلك الحاضنة الاساسية والمنصة الحقيقية والمظلة الراعية لصناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني. واليوم حين تمضي المسيرة فإنه من باب أولى أن نشير وبكثير من التقدير إلى عدد من الأسماء التي أسهمت في أن تمضي سفينة الإنتاج الفني هذا العام إلى بر الأمان، وفي مقدمتهم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، ووكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والرقابة والنشر عبدالمحسن العواش وأعضاء لجنة المنتج المنفذ وأيضاً لجنة الشراء المميز. كل تلك العناصر، وأخرى أسهمت في إجازة النصوص وتحقيق معادلة الإنسيابية كان لها الدور الأكبر في أن تمضي هذه الحرفة وتلك الصناعة إلى الآفاق البعيدة التي راحت تبلغها. تحية لكل من يضع الكويت بين ضلوعه.. ونبضه. والشكر موصول إلى صناع الإنتاج ونجومنا ومبدعينا الذين سيضيئون أيام الدورة الرمضانية ولياليها بإبداعاتهم.. وإنجازاتهم.

وعساكم على القوة نقولها للجميع.

وعلى المحبة نلتقي

