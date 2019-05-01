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يوسف الخال في «مقامات العشق»


نشر الفنان اللبناني يوسف الخال مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل «مقامات العشق»، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك علي حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام». ظهر الخال في الفيديو بملابس التصوير وهو يحتمي من مياه الأمطار في استراحة قصيرة وإلي جانبه ظهرت الفنانة نسرين طافش، و المخرج أحمد إبراهيم أحمد، وباقي طاقم العمل، ويدورالمسلسل في إطار تاريخي ويتناول سيرة محيي الدين ابن عربي، أحد أشهر المتصوفين، لقبه أتباعه وغيرهم من الصوفيين بالشيخ الأكبر. يذكر أن مسلسل «مقامات العشق»، بطولة نسرين طافش، مصطفى الخاني، يوسف الخال، لجين إسماعيل، قمر خلف، مروة الأطرش، تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.


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