إضاءات

في إطار استعداد إذاعة الكويت في ان يكون لديها نصيب من الاعمال الاذاعية المتنوعة عبر محطاتها المختلفة ويأتي هذا الاهتمام ضمن متابعة حثيثة من وكيل الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح وإصراره ان تكون هناك مشاركة فعالة من قبل النجوم الكبار وضرورة وجود النجوم الشباب للاستفادة من الخبرات الفنية وايضا الى سعيه الى ان تكون اذاعة الكويت على قدر المسئولية التي منحت لها من مستمعيها سواء من الكويت او خارجها .

وقد صرح المبارك بان تلك الاعمال الاذاعية سيتم بثها عبر أثير اذاعة الكويت وستكون ما بين التاريخي والكوميدي والاجتماعي وتمنى التوفيق لكل الفنانين المشاركين سواء من الكبار أو الشباب خاصة ان الإذاعة استعدت مبكرا في تحضيراتها لتسجيل الدراما المحلية.

ولفت المبارك إلى أن الاذاعة تستقطب سنويا كالمعتاد الى دورتها الرمضانية كوكبة من رواد الفن الكويتي والفنانين الشباب في مجالات التأليف والإخراج والتمثيل وهذا الامر يعد محل فخر واعتزاز كعاملين في المجال الاذاعي .

ومن تلك الاعمال الاذاعية المسلسل الكوميدي «نهاية خدمة» وهو من بطولة الفنانة القديرة مريم الصالح والفنان عبدالرحمن العقل والفنان داود حسين والفنان أحمد جوهر والفنانة هدى الخطيب ومجموعة من الفنانين وهو من تأليف مشعل السعيد والمخرج مشاري المجيبل وسوف يتم البث عبر أثير إذاعة البرنامج العام طوال شهر رمضان الكريم.

أما المسلسل التراثي «الوالي وبنت الشاوي» فهو من بطولة الفنان حسين المنصور والفنانة هدى حسين وايضا الفنانين سمير القلاف ومحمد العجيمي واستقلال أحمد وهو من تأليف محمد الكندري والمخرجة وضحة السني وسوف يتم البث عبر أثير إذاعة البرنامج العام.

كما سيتم بث المسلسل التاريخي «الجاحظ» وهو من بطولة الفنان القدير سليمان الياسين وايضا الفنانين أحمد مساعد وجمال الردهان وعبير الجندي وهو من تأليف السيد عامر والمخرج أسامه المزيعل وسوف يتم البث في شهر رمضان الكريم عبر أثير إذاعة البرنامج العام حيث يتناول العمل أهم المحطات في حياة الأديب الجاحظ الكناني، وهو أديب عربي كان من أئمة الأدب في العصر العباسي، ولديه العديد من الكتب التي يصعب حصرها، ومؤلفات في مجالات شتى، بعضها في الأدب والسياسة والتاريخ والعلوم، وهناك مشاركة من الفنان القدير محمد المنصور عبر المسلسل الأُسري «عساكم من عواده». ويشاركه في البطولة كل من جاسم النبهان وهيفاء عادل وإبراهيم الحربي وخالد البريكي مجموعة من الفنانين وهو من تأليف عواطف البدر والمخرج عبدالمحسن العمر وسوف يتم بثه عبر أثير إذاعة البرنامج العام.

أما المسلسل الاجتماعي «السدرة» فهو من بطولة كل من سعد الفرج وحياة الفهد وإبراهيم الصلال وزهرة الخرجي وسعاد علي وعصرية الزامل ومجموعة من الفنانين وهو من تأليف ابتسام السيار والمخرج يوسف الحشاش ويتناول العديدمن القضايا التي تشغل الشارع المحلي حيث تتركز الأحداث حول عشبة والتي تعاني من انفصام في الشخصية وتدخل أحيانا في مزيج من الأوهام والفكر المضطرب حول شجرة السدرة المنحوسة والموجودة في منتصف حوش منزل كريم والتي بسببها تدب الكثير من المشاكل.

أما المسلسل الاجتماعي «يوميات صايم» فهو من بطولة أسمهان توفيق وعبدالعزيز المسلم وخالد أمين وعبدالإمام عبدالله وباسمة حمادة ومن تأليف أحلام الصراف وإخراج محمد العلوي ويطرح مواضيع اجتماعية، وما يتناسب مع أجواء شهر الرحمن من خلال عدد من المواضيع التي تهم المستمع .

