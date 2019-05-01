دوليه

اخذ أتالانتا الأفضلية في السباق نحو المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه المتأخر على ضيفه أودينيزي 2-0 اول من أمس في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي. وقبل أربع مراحل على ختام الموسم، أصبح ممثل برغامو في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر الثالث ونقطة أمام روما الخامس، مستفيدا، على غرار نادي العاصمة، من الخسارة التي مني بها ميلان الأحد أمام تورينو (0-2) ما سمح أيضا للأخير في أن يفرض نفسه لاعبا أساسيا في صراع الأمتار الأخيرة على المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

ويدين أتالانتا بفوزه الـ17 هذا الموسم الى الهولندي مارتن دي رون والكرواتي ماريو بازاليتش اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 81 و85، الأول من ركلة جزاء انتزعها أندريا ماسييلو من البرازيلي ساندرو، والثاني من تسديدة بعيدة تحولت من الدفاع وخدعت الحارس الارجنتيني خوان موسو. لكن شيئا لم يحسم في هذا الصراع المحتدم على بطاقتي المركزين الثالث والرابع الى دوري الأبطال، إذ لا يفصل بين أتالانتا الرابع ولاتسيو الثامن سوى أربع نقاط، وبينهما كل من روما وتورينو وميلان. وستكون رحلة الامتار الأخيرة صعبة على اتالانتا الذي لم يذق طعم الهزيمة في 11 مباراة متتالية، بينها مباراتا نصف نهائي مسابقة الكأس حيث بلغ مباراة اللقب وسيلتقي لاتسيو في 15 مايو، وذلك في إعادة لمباراتهما المصيرية المقررة الأحد المقبل في المرحلة 35 من الدوري على الملعب الأولمبي في العاصمة.

