دوليه

أكد وكيل أعمال الجناح الدولي الويلزي غاريث بيل التزام موكله بفريقه ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني، على الرغم من التكهنات بشأن مستقبله. وفي تصريح لموقع «بي بي سي» الرياضي الويلزي قال جوناثان بارنيت وكيل اللاعب الويلزي «غاريث ملتزم 100 بالمئة بريال مدريد».

وجاء رد بارنيت عقب انتقاد المدرب الجديد-القديم للنادي المدريدي الفرنسي زين الدين زيدان لاعبه بيل، متسائلا بعد خسارة فريقه أمام رايو فايكانو 0-1 الاحد، حول ما إذا كان مركزا بشكل كامل.وفي إشارة إلى تصريحه السابق بأن بيل يريد تمضية بقية مسيرته الكروية في «القلعة البيضاء»، أضاف بارنيت «لا شيء تبدل». وارتبط اسم لاعب توتنهام الانكليزي السابق بإمكانية العودة إلى الدوري الانكليزي الممتاز، بعد تراجع مستواه مع ريال وكثرة الاصابات التي يتعرض لها.

وواجه بايل، البالغ 29 عاما، إشاعات بأنه ليس على علاقة وطيدة مع زملائه في النادي الملكي، في وقت يعاني ريال من النتائج المخيبة للآمال هذا الموسم.وكان بايل قد ألمح الموسم الماضي إلى أنه قد يغادر الفريق بعد تسجيله هدفين في نهائي دوري أبطال اوروبا ومساهمته في الفوز على ليفربول الإنكليزي 3-1 واحراز النادي الملكي بقيادة زيدان لقبه الثالث تواليا في المسابقة القارية قبل أن يقرر المدرب الفرنسي الرحيل.

