دوليه

ذكر لاعب الوسط الدولي الاسباني دنيس سواريز أنه سيغيب عن فريقه أرسنال، خامس الدوري الانكليزي، حتى نهاية الموسم الحالي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ. ونشر سواريز عبر حسابه على تويتر اول من امس «أريدكم جميعا أن تعلموا أنه لن يكون بامكاني أن ألعب مجددا هذا الموسم».

وتابع «بعض المشاكل في الفخذ جعلت الامور صعبة منذ المباراة أمام باتي (بوريسوف البيلاروسي) في «يوروبا ليغ»، والآن أجبروني على التوقف عن التدريب نهائياً». وتقلص وقت سواريز في الملعب منذ انتقاله إلى النادي اللندني على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني في يناير الماضي، حيث لم يخض سوى 6 مباريات كأساسي.وأكد الدولي الإسباني أنه «بعد العديد من الاستشارات الطبية، تم التوصل إلى استنتاج انه لا يمكنني الاستمرار في الضغط عليه (الفخذ)، وبدأت فترة علاج لا يمكن الخضوع له بالتزامن مع المشاركة في المباريات».

وشارك سواريز للمرة الاخيرة بقميص «المدفعجية» أمام مان يونايتد في مارس الماضي، وانتهى اللقاء بفوز فريقه 2-0.ويرتبط سواريز بعقد مع برشلونة حتى عام 2021، ولكن الفريق اللندني يملك خيار التعاقد معه بشكل نهائي مع انتهاء فترة إعارته الصيف المقبل.

وأردف سواريز قائلا «أنا آسف لأن كل الجهود والتضحية التي بُذلت من أجل أن أنتقل إلى أرسنال لم تأت بثمارها كما هو مأمول، ولا يمكن أن تتخيلوا كم أنا غاضب بشأن ذلك، ولكن الصحة تأتي أولاً».

