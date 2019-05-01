دوليه

أعلن مان يونايتد الانكليزي أن مدافعه الدولي العاجي إريك بايي أصيب في الركبة وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم، ولن يتمكن بالتالي من المشاركة مع بلاده في كأس أمم إفريقيا المقررة الصيف المقبل في مصر.

وتعرض اللاعب العاجي، البالغ 25 عاما، لاصابة في الرباط الداخلي بعد احتكاك مع لاعب وسط تشلسي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش خلال لقاء الفريقين الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب «أولد ترافورد» الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي.

ونشر فريق «الشياطين الحمر» بيانا جاء فيه «أصيب إريك بايي في ركبته اليمنى خلال مباراة في الدوري الانكليزي الاحد امام تشلسي في أولد ترافورد. المشكلة تعني بأن العاجي الدولي لن يلعب للـ «الشياطين الحمر» لما تبقى من هذا الموسم. إضافة، لن يكون بايي قادرا على المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة». وتقام كأس أمم إفريقيا في مصر بين 20 يونيو و19 يوليو المقبلين، حيث يلعب منتخب ساحل العاج في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من المغرب، جنوب إفريقيا وناميبيا.

