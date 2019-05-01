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أعلن الروماني إيوين مارين مدرب القادسية عن تحمل مسؤولية الخسارة 0-1 أمام العهد اللبناني في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد جابر ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي. وفقد القادسية الأمل في المنافسة على صدارة المجموعة بعد أن تجمد رصيده عند 7 نقاط مقابل 11 للعهد و8 للمالكية الذي تعادل مع السويق 2-2 أول من أمس أيضا في الجولة ذاتها.

ويحتاج العهد للتعادل مع المالكية في الجولة الأخيرة لضمان صدارة المجموعة فيما ينتظر الأصفر تعثر الفريق البحريني والفوز على السويق من أجل الوصول إلى النقطة العاشرة على أمل التأهل كأفضل فريق يحتل المركز الثاني، لكن هذا الأمل مرتبط بنتائج المجموعتين الأولى والثانية.

وأكد مارين أن الأصفر تأثر بشكل كبير بالبطاقة الحمراء الحمراء التي نالها المدافع فهد المجمد في الدقيقة 37 من المباراة، قائلاً: «دخلنا المباراة ونحن نعاني من الغيابات وازدادت الأمور صعوبة بعد الطرد، بالإضافة إلى معاناة اللاعبين من ضغط المباريات». وتابع: «أنا المدرب وأنا من يتحمل المسؤولية عند الخسارة».

وأشار إلى أن مباراة الفريق المقبلة أمام السالمية في الدوري ستكون فرصة لاستعادة التوازن والمحافظة على المركز الثاني في الدوري.

في المقابل، قال مدرب العهد باسم مرمر إن فريقه استحق الفوز على القادسية، مؤكداً أن فريقه لم يظهر بالصورة المطلوبة.

وأضاف في المؤتمر الصحافي: «كان باستطاعتنا أن ننهي المباراة بنتيجة أكبر لو نجح لاعبونا في استغلال الفرص التي سنحت لهم»، مؤكداً أن التأهل لم يحسم بعد في انتظار الجولة الأخيرة أمام المالكية يوم 13 مايو الحالي.

