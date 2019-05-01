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زار د. أحمد العبيدي وزير الشباب والرياضة العراقي، ود. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، موقع مشروع «مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس» للتعرف على آخر المستجدات والتطورات والمرافق الخاصة بالمجمع وكان في استقبالهما الشيخ احمد الجابر رئيس اتحاد التنس ومحمد جاسم المرزوق رئيس مجلس ادارة مجموعة التمدين فيما رافقهما في الزيارة عدد من مسؤولي الهيئة العامة للرياضة.

وقد قام الوفد بجولة استطلاعية للمجمع الذي يمثل أكبر المشاريع الرياضية من حيث التكلفة والذي جاء نتاجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، حيث تقوم «مجموعة التمدين»، الرائدة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات في الكويت، من خلال هذه الشراكة بتطوير المشروع وتمويله وتشييده. وقد أبدى الوفد إعجابه بمستوى مكونات المشروع وبمرافقه المبهرة وتصاميمه المتطورة، بعد أن تعرف عليها عن قرب من خلال هذه الزيارة.

بدوره اثنى العبيدي على الجهود المبذولة في تطوير وتشييد «مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس» قائلاً: «سعيدٌ جداً بوجودي اليوم في هذه الجولة الاستطلاعية وفرصة التعرف على حجم هذا المشروع الرياضي الضخم، والذي سيأخذ رياضة التنس إلى منحنى جديد ليس حصراً على الكويت بل وعلى الوطن العربي والعالم»، وأضاف: «أشعر بالفخر لوجود مثل هذه المشاريع الكويتية الراقية والمفاهيم الجديدة التي تنهض إلى مستويات عالية تضاهي وتنافس كبرى المشاريع العالمية، وأتمنى النجاح والتقدم الدائم للمشروع وبانتظار انطلاقه على أرض الواقع ليرى الجميع ما سيضفيه من رفعة وتطور إلى الكويت، وأتوق إلى رؤية المزيد من هذه المشاريع التي تخدم الكويت الشقيقة وشبابها وقطاعاتها». من ناحيته، تقدم محمد المرزوق، بالشكر الجزيل للضيوف قائلاً: «أشكر وجودكم ودعمكم لنا، فمن خلال جسر التعاون مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد التنس استطعنا تقديم مشروع بهذا الحجم والذي يترجم قدرة «مجموعة التمدين» على تحقيق سبل الريادة والازدهار في المشاريع التي تخدم الدولة في المقام الأول.» وأضاف: «وأود أن أشير إلى الدعم المستمر للهيئة والاتحاد، ونعد من خلال مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بأن تكون الكويت سباقة في عالم رياضة التنس عربياً وعالمياً».

