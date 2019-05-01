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قال لاعب منتخب الكراتيه سلطان المطيري الحاصل على الميدالية الذهبية في فئة كومتيه لوزن تحت 55 كغ ضمن بطولة آسيا للناشئين والشباب وفئة 21 سنة التي اقيمت في ماليزيا خلال الفترة من 26 حتى 28 ابريل الماضي، انه احرز الميدالية بتغلبه على خصمه بعدد الاخطاء المرتكبة من قبله، مبينا ان الاداء الذي قدمه اثناء المنافسات جاء نتيجة تدريبات مكثفة.

واعرب عن بالغ سعادته بحصوله على الميدالية الذهبية الثانية باسم منتخب الكويت في البطولة بعد حصول زميله اللاعب ضاري الديكان على الذهبية الاولى في مشاركته في فئة فردي كاتا للشباب.

بدوره، اشاد رئيس اتحاد اللعبة السابق عماد بهبهاني بتحقيق المنتخب 5 ميداليات متنوعة في البطولة الآسيوية، معتبرا انها دافع لتحقيق المزيد الانجازات المستقبلية.

واكد بهبهاني في تصريح للصحافيين خلال استقبال وفد المنتخب في مطار الكويت مساء الاول من امس استمرار الاتحاد في دعم اللاعبين لمواصلة حصد الميداليات ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، مهديا هذا الانجاز الرياضي الذي حققه ابناء الكويت للقيادة السياسية والشعب الكويتي.

وذكر ان ما حققه اللاعبون في بطولة اسيا جاء نتيجة عمل دؤوب في التدريبات، معربا عن تطلعه الى حصد المزيد من الميداليات في المحافل الدولية والقارية المقبلة.

وكان المنتخب احرز ايضا ميدالية فضية عبر اللاعب احمد الهندال في فئة كومتيه لوزن تحت 84 كغ فيما حقق يوسف العتيبي الميدالية البرونزية في فئة كومتيه لوزن فوق 84 كغ وحصد زميله محمد العتيبي الميدالية البرونزية ايضا في فئة كوميتيه لوزن تحت 55 كغ.