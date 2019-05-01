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أفاد رئيس نادي فروسية مبارك الكبير، طلال النصف ان عدد المشاركين في بطولة القدرة والتحمل التي تنطلق بعد غد بمنطقة كبد ارتفع،وان هناك اقبال متزايد من الفرسان الراغبين في المشاركة، مؤكدا حرص النادي على انجاح البطولة واظهارها بأفضل صورة.

واشاد بالهيئة العامة للرياضة بقيادة د. حمود فليطح وبحرصها على تقديم الدعم لانجاح رياضة الاباء والاجداد وشكر رئيس وأعضاء نادي الصيد والفروسية على التعاون مع نادي مبارك الكبير في مختلف الانشطة. وأضاف ان هناك خطة لمجلس الادارة للارتقاء برياضة القدرة والتحمل وتنظيم سباق شهري في الموسم الجديد، موضحا انه تم رصد جوائز قيمة للفائزين تقدر بحوالي 25 ألف دينار.

بدوره اكد الشيخ صباح الفهد امين السر العام لنادي الصيد والفروسية دعم نادي مبارك الكبير في بطولة القدرة والتحمل وفتح القرية المخصصة لنادي الصيد بكبد لنادي مبارك الكبير وتوفير جميع الامكانات لانجاح البطولة.

