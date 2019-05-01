دوليه

وجه التعاون صفعة أخرى للهلال وحرمه من التربع على الصدارة قبل مرحلتين على ختام الموسم، وذلك بتغلبه عليه 2- 0 اول من امس في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ «28» للدوري السعودي. وسبق للتعاون أن حقق فوزا كاسحا على الهلال الجمعة الماضي بخماسية نظيفة في الدور نصف النهائي لكأس الملك وبلغ المباراة النهائية لمواجهة الاتحاد، ثم جدد الفوز عليه الإثنين بفضل هدفين من الكاميروني لياندر تاوامبا (70) وهيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر (75). ورفع التعاون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الهلال في المركز الثاني بفارق نقطة خلف النصر قبل مرحلتين على نهاية الموسم.ويلتقي الهلال في مباراتيه الأخيرتين مع الاتفاق العاشر والشباب الثالث، فيما ستكون مهمة النصر أسهل إذ يلتقي مع الحزم الثاني عشر والباطن الأخير.

