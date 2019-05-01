الأزمنة و الأمكنة

هذا هو القسم الثاني من مقالنا الذي وعدنا بإكماله، ولقد بدأنا في القسم الأول بذكر كل ما يتعلّق بالعنوان، حيث أوردنا مصدره وهو الكتاب الذي كتبه الأستاذ يحيى حقي، وابتدأنا هناك بمقدمة ضافية عن المؤلف وعن كتابه، مع بيان دواعي تأليفه لهذا الكتاب. وأشرنا إلى أننا في القسمين الأول والثاني من مقالنا إنما نحذو حذو صاحب الفكرة التي كوّنت كتاب:

«عطر الأحباب».

ذكرنا جانباً من حياة الأستاذ يحيى حقي وعلاقتنا به، وتحدّثنا عن الكتاب المشار إليه، وبيَّنَّا أنه يضم أحاديث عن باقة من الأدباء منهم كاتُب الرواية والشاعر والأديب ورجل الدين، رأى يحيى حقي أنهم قد أبدعوا في إنتاجهم حتى صار لهذا الإنتاج عطر يملأ آفاق بلادهم، ثم يندفع إلى خارجها.

وبيَّنَّا بقدر ما أسعفنا المكان بعضاً مما ذكره عن إنتاجهم، ولقد كان ما قاله عن ذلك بمثابة بحث في أعماق ما كتبوا وقد دلَّ على تمكنه من فهم النصوص ونقدها. وبهذا أعطى كل ذي حقَّ حقَّه، وأنصف الجميع.

لا نريد أن نسترسل، فكل ما نريد أن نقوله في هذا الشأن قد ذكرناه فيما سلف، ولكننا نبدأ من هنا القسم الثاني من المقال ومما هو معروف الآن أننا نتحدث عن مجموعة من الأحباب هم أحبابي لا أحباب يحيى حقي، وهم أحبابي بحكم معرفتي بهم وصلتي معهم، وقد أثبت مرور الزمن أن ذكراهم باقية، وسمعتهم عند الناس عالية يفوح منها عطر طيب، وَعَبيرٌ أَخَّاذ. لما امتازوا به من صدق في علاقاتهم مع غيرهم، وإتقان لما قاموا به من أعمال.

كنا ذكرنا عدداً من الأحباب في القسم الأول من مقالنا هذا، وهذا هو القسم الثاني يحمل الحديث عن أحباب آخرين لهم في القلب المحبة ومنهم

يصدر العطر.

ولا نزال نستوحي مما كتبه الأستاذ يحيى حقي، ولن نكون في حاجة إلى إعادة القول عنه؛ لأننا ذكرنا كل شيء فيما سلف، وذكرنا في مقال الأسبوع الماضي أننا نخطو خلف هذا الأديب الكبير الذي تحدّث عن أصحابه وأماط اللثام عن كثير من خفايا أعمالهم.

انظر إليه كيف تحدّث عن نجيب محفوظ الروائي الشهير الذي كان معاصراً له، وكانت له عندما كتب يحيى حقي ما كتب مجموعة من الروايات، لقد تحدّث عن رواية اللص والكلاب، وقارنها بروايات صاحبه الأخرى وعلى الأخص الثلاثية المعروفة، وما قاله يدل على عمق الصلة بنجيب وتفهمه لكتاباته ودلالاتها فهو يقول: اللص والكلاب نموذج عبقري فذ للنمط الصادر من كاتبه نتيجة الانفعال، وقد جاوز فيه نجيب محفوظ حَدّ الكمال في التعبير الفني، كما جاوز حد الكمال أيضاً في نمطه السابق، إذ كانت الثلاثية نمطاً فّذاً هي الأخرى لما نطلق عليه اسم الاستاتيكية».

وفي مقابل الاستاتيكية. الانفعال وشدة الحركة كما نرى في اللص والكلاب، والواقع أن مقارنة يحيى حقي بين هذه الرواية والثلاثية مقارنة لا يجيدها إلا كاتب متمكن وناقد أريب عارف لأنواع الكتَّاب، ومداخل نفس الروائي الذي يكتب عن روايته، ولا نعجب حين نعرف أنه كان معجباً أشد الإعجاب بنجيب محفوظ في مواقف كثيرة من رواياته.

ومما لفت نظره في أدب محفوظ هذا الذي عبر عنه عندما قال في كتابه «عطر الأحباب».

وقد سبق لي في مجلة «المجلة» أن عبّرت عن إعجابي الشديد بقدرة نجيب الفائقة وحُسن توفيقه في اختيار الموقع الذي ينقطع فيه حديث الحاضر لتنتقل إلى حديث الماضي، فالزمن ليس خيطاً واحداً ينسلك عليه الحاضر أو الماضي، بل هو عدة خيوط تجري معاً في صف واحد، تتقابل وتتشابك ثم تنفك وتتباعد لتعود مرة أخرى إلى الالتقاء وهكذا دواليك. كما تحدث في المقال ذاته -فيما أذكر- عن براعته الفذّة في اختيار أداة الإيصال التي تناسب الموقع، فهو ينتقل بإحكام من السرد إلى فتات من الحوار إلى المنولوج الداخلي فلا تحس بفضل هذا الإحكام إلا أن الحديث كله من معين واحد، لا فرق بين ضمير الغائب وضمير المتكلم، هذا هو خداع الفن الذي لا يظهر به إلا صدقه ويتخلى جماله وتتم رسالته».

واستطرادات يحيي حقي في هذا المجال كثيرة، وما أحلى ما كتب عن ثلاثية نجيب محفوظ بعد هذه الفقرة التي نقلناها آنفاً. فقد عبّر عن موقفه

تعبيراً لا يدل - فقط - على أنه روائي و قصاص وناقد. بل يدل على شاعرية ورقة حس وإدراك واعٍ للطريقة التي يكتب بها محفوظ رواياته. غير أن هذا الجمال الذي رأيته في الفقرة التي أشير إليها هنا لا يمكن أن أقدّمه بحذافيره، لأن اطلاع القارئ على النص في «عطر الأحباب» أدعى إلى الوصول إلى المعاني والمشاعر التي كانت تتدفق من يحيى حقي وهو يكتب هذا الجمال

الذي قرأه.

وإذا انتقلنا إلى حبيب آخر من أحباب يحيى حقي، فلن نعدم الحصول على مفاجآت رائعة يتحفنا بها هذا الكاتب العبقري، ولذا فإن مما ينبغي أن يُقال هنا هو ما قلناه في المقال السابق حين ذكرنا أن قراءة هذا الكتاب كاملاً أمر لا بد منه لمن أراد المتعة وأراد المعرفة في وقت واحد.

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وعند هذا الحد أعود إلى الحديث عن أحبابي أسوة بما صنعه يحيى حقي مع أحبابه، مع الفارق الكبير فأين أنا منه ومن فنه وأسلوبه الرائع، وتتبعه للخفايا التي قد تمر على القراء مَاَ لَم يُنبِّه إليها ناقد فذ مثل هذا الناقد.

أحبابي في هذا المقال أربعة اثنان منهم كان لهم دور كبير في النهوض بالفن المسرحي في بلادنا، وبهذا الدور عُرفا وأحبهما الناس الذين كانوا يحرصون على متابعة أعمالهما، وهما:

1- الأستاذ محمد النشمي.

? - الأستاذ صقر الرشود.

وأمَّا الثالث فهو قريب منهما في نشاطه، فهو فنان تشكيلي، ولكنه كان من المهتمين مثلهما بالمسرح، وكان عمله في مجال الفن يغطي مساحة كبيرة، وبخاصة حينما نرى اهتمامه بالأعمال الموجهة إلى الأطفال، وعنايته

بمسرح العرائس.

هذا الفنان هو المرحوم أمير عبدالرضا.

أما رابعهم فهو المرحوم الأستاذ عبدالله عبدالفتاح الأيوبي، وهو تربوي، وصناعي، له في فن الصناعة جهد كبير ودور مذكور، فهو من هذه الناحية فنان كغيره من الفنانين.

والآن فإننا نستعرض الأحباب الأربعة فيما يلي، آخذين في الاعتبار أن عطر أحباب يحيى حقي ناتج عن أعمالهم الأدبية والفكرية، حيث استعرض بعض إنتاجهم، فوجد فيه ما سر نفسه، وأفاض عليه من أريج العطر الأدبي ما جعله في نشوة من أمره، ودفعه إلى كتابة هذا الكتاب الذي تحدثنا عنه.

أما أحبابي، فإن عطرهم ناتج عن نشاط آخر قاموا به، وذُكِرَ لهم التفوق في مجاله، وهذا المجال هو الفن بأنواعه، وقد رأينا أن منهم من كان اهتمامه بالفن المسرحي، ومن كان اهتمامه بالفنون الخاصة بالأطفال، حتى رأينا منهم من كان متفوقاً في فنون الصناعة والعمل الصناعي.

ولكن ما صدر عَنْ أحباب حقي، وأحبابي - في كل حالاته أريج عطر يسمو بالنفس والروح، ويهذب الوجدان ويدفعنا إلى طلب المزيد من مثله.

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نبدأ بأقدمهم في النشأة، وفي العمل الفني، وهو الأستاذ محمد النشمي، ثم نتابع حديثنا عن عطر أحبابنا بحسب الترتيب الذي ذكرناه قبل قليل. وهكذا...

أولاً: الأستاذ محمد النشمي.

ثانياً: الأستاذ صقر الرشود.

ثالثاً: الأستاذ أمير عبد الرضا.

رابعاً: الأستاذ عبدالله عبد الفتاح الأيوبي.

أولاً: هذا رائد من روَّاد الحركة المسرحية في الكويت، وواحد من المدرّسين الأوائل الذين خدموا التعليم النظامي منذ بداياته، وقد أضفى على المدرسة كثيراً من البهجة، وعلى تلاميذها كثيراً من محبة الدرس والنشاط المدرسي، فقد كان مولعاً -أثناء عمله في مهنة التدريس- بإدارة شؤون النشاط المدرسي في كل مدرسة اشتغل بها، فهو بالإضافة إلى قيامه بالتدريس كان يعنى بتحريك الجو المدرسي حتى يحوله إلى جوٍّ جالب للسرور، دافع إلى مزيدٍ من العمل.. وكان من أهم ما يعني به هو المسرح، فقد جعل للمسرح دوراً في المدرسة فكان يقدّم مسرحية يشهدها الأهالي وكبار رجال معارف الكويت بمن فيهم رئيس مجلس المعارف الشيخ عبدالله الجابر الصباح وأعضاء المجلس الآخرين.

إنه الأستاذ محمد أحمد فهد النشمي، الذي عرفته وأنا صغير في بداية دراستي بالمدرسة الأحمدية وكان مدرساً بها، وشاهدت نشاطه في الفصول وفي المسرح، وفي عدد آخر من الأنشطة، وكان له نشاط خاص به لم يجد فرصة لنقله إلى رحاب المدرسة وهو: التصوير الفوتوغرافي، فقد كان مصوراً ماهراً، وكان له - في بيته - معمل لتحميض وتبييض الصور التي يلتقطها، وقد خصص لهذا المعمل غرفة متكاملة الإعداد لهذا الغرض، وأذكر أنه تحدّث معنا يوماً عن هوايته هذه، ثم أخذ طلاب الفصل جميعاً إلى بيته فأرانا معمله، وألقى علينا درساً في طريقة التصوير وطريقة تظهير الصور.

وبهذه المناسبة؛ فإنه من واقع هذا النشاط التصويري الذي شهدته لا بد وأن يكون قد ترك وراءه عدداً كبيراً من الصور التي تمثل حياة الكويت في ذلك الوقت الذي كان يقرب من سنة 1946م، ومن أجل ذلك فإننا نتمنى أن نعثر على هذا الكنز التاريخي المصور، وذلك بهمة أسرته الكريمة التي يُهمُها بقاء ذكره خالداً في البلاد كما هو خالد في نفوس تلاميذه ومنهم كاتب هذا المقال.

ولم تمض مدة طويلة على وجودي في المدرسة الأحمدية حتى نقلت إلى مدرسة المثنى، وقد أسعدني هنا أن وجدت أمامي أستاذي محمد النشمي، فقد نقل إلى هناك في الوقت نفسه، وصار يدرس ويقوم بالأنشطة، كما هي عادته، وقد وجد من ناظر المدرسة الأستاذ عقاب الخطيب رحمه الله الدعم القوي حتى يقوم بمثل هذه الأعمال.

ولد الأستاذ النشمي في فريج سعود من قبليّ العاصمة، ويبدو أن البيت الذي زرنا فيه معمله الفوتوغرافي هو البيت الذي شهد مولده في ????م، وقد بدأ دراسته في مدرسة أهلية هي مدرسة ملا مرشد، ثم التحق بالمدرسة الأحمدية التي صار مدرساً بها - كما رأينا - بعد أن اجتاز المرحلة النهائية فيها.

وقد سبقت فترة انتقاله إلى مدرسة المثنى فترة قصيرة درّس فيها بمدرسة روضة الأطفال التي كان ناظرها هو الأستاذ عقاب الخطيب، ومن هنا يبدو سر انتقال الأستاذ النشمي إلى مدرسة المثنى لأن ناظر المدرسة التي كان يعمل بها قد انتقل إلى هناك مع عدد من مدرسي مدرسته.

هذا وقد اشتهر الأستاذ محمد النشمي بقوة نشاطه، وتفتح ذهنه، فالتحق بدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل (الوزارة فيما بعد)، فصار فيها مسؤولاً عن التثقيف الشعبي والتوعية، ثم أشرف على شؤون الشباب والعمل، واستهواه المسرح، فعمل به وحرص على نهضة هذا الفن في الكويت، وصار من مؤسسي جمعية الفنانين، ومن العاملين في مجال المسرح بشكل عام، وعندما أدّى دوره كاملاً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انتقل إلى بنك التسليف والادخار، وصار مسؤولا عن القروض في هذا البنك، وكان قد عمل في مثل هذا الحقل قبل ذلك، ومن أجل هذا فإن انتقاله إلى العمل في البنك المذكور لم يكن مُستغربا.

وعرف الأستاذ النشمي - أيضاً - بالنشاط في المجال المسرحي، وقد قدّم للمسرح الكويتي كثيراً من الأعمال منها ما هو في التمثيل ومنها ما هو في التأليف والإخراج وكان يقوم بكل ذلك في أثناء عمله، ولم يكن هذا الأمر غريباً عنه بسبب خبرته السابقة، وبسبب أن دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل (الوزارة فيما بعد) كانت تقوم ضمن مهماتها بالعناية بالمسرح، وتنمية الأنشطة المسرحية.

في بداية تأسيس فرقة المسرح الشعبي قدّم لها الأستاذ النشمي بعض المسرحيات منها ما هو مكتوب ومنها ما هو مرتجل على الصفة التي كانت دارجة فيما سبق، وكان كل ما قدمه من ذلك من تأليفه وإخراجه، ومنها: مدير فاشل، خبير اسكت، من المسؤول، مطر صيف، شرباكه، ضاع الأمل، تاليها بلاوي، عجوز مشاكل، ليلة عرسه نام على السيف، وغيرها كثير، وكلها تمثل القضايا الشعبية التي كان الناس يتحدثون عنها في مجالسهم، ولذا فإن جمهوراً غفيراً من المشاهدين يحضرونها ويشجعون الفرقة التي تقديمها مما جعل المسرح ينشط في ذلك الوقت حتى قدمت فرقة المسرح الشعبي عدداً كبيراً من المسرحيات.

وإضافة إلى ذلك، فقد قدّم الاستاذ محمد النشمي لفرقة المسرح الكويتي عدة مسرحيات منها: بَغَيتها طرب وصارت نشب، حظها إيكسّر الصّخَر، ناس وناس.

وكان من مؤسسي المسرح الشعبي الذي بدأ أعماله في سنة 1956م، أما رئاسته لجمعية الفنانين الكويتيين فقد كانت بالانتخاب في سنة ??6?م.

وانتقل إلى رحمة الله في شهر يناير لسنة 1984م. تغمده الله برحمته.

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ثانياً: من منّا لا يتذكر الفنان الرائد صقر الرشود، وهو الذي نرى أعماله بيننا إلى يومنا هذا، لقد كان مبدعا، اتخذ المسرح هواية، ولكنها تمكنت في نفسه حتى صارت هي عمله الذي يتقنه ويتفرغ له.

عرفته منذ سنة ??6?م حين كنت أعمل في تلفزيون الكويت، وكان يحضر إلى هناك لكي يلقي نشرة أخبار التلفزيون التي كانت تذاع في الساعة التاسعة مساء وهو -يومذاك- مرتبط بإذاعة الكويت يقدم فيها بعض البرامج ويخرج بعضها ويلقي نشرات أخبار من الإذاعة أحياناً، ولكن التلفزيون كان يستأثر به في يومين من أيام الأسبوع، وكان حضوره فرصة لي عرفته من خلالها، وعرفت أي رجل هو. فقد كان مثقفاً عالي الثقافة، وكان كريم النفس عزيزها، لا نسمع منه أي كلمة نابية، بل نراه يتحدث بكل لباقة وذوق و حُسن أخلاق.

وباختصار فإن هذا النوع من الرجال هو الذي ينبغي أن يحرص المرء على أن تكون له به صلة. وقد كان لى ذلك فاستمرت علاقتي به بعد ذلك بسنوات وبخاصة حين انتقلت إلى العمل في وزارة التربية، فكان يتردد عليّ فأتحدث معه كثيراً ونناقش بعض المسائل التي تتعلق بالعمل الذي كان يشغل بالنا، ولقد سعدت جداً حين عرفت عن طريقه الأخ الفاضل عبدالعزيز السريع الأديب الفنان الذي وجدت فيه نعم الصديق، بل الأخ الوفي، ولقد استقر في ذهني أن هذين الرجلين من النوع النادر بين الناس في الوفاء والأخلاق، وأنهما يهدفان - معاً - إلى هدف نبيل هو أن يتم الارتقاء بالفن المسرحي في الكويت، وأن يتم الاهتمام بالطاقات البشرية الكويتية التي لها رغبة في العمل في المسرح، فكانت المسرحيات التي كتبها أو أعدّها الأستاذ عبدالعزيز السريع، وأخرجها الأستاذ صقر الرشود بمثابة فصول دراسية تفتح أمام الشباب المتطلع إلى مستقبل زاهر في فن التمثيل، فلا ينتهي عرض أية مسرحية مما أبدعاه من المسرحيات إلا وقد ظهرت نتائج هذه الفصول الدراسية، فقد صقلت التجارب والمتابعة مواهب كثيرة وأمدت الكويت بفنانين قديرين.

أمضيت مدة بصحبة هذين الرجلين، ولكن الأستاذ صقر الرشود فارقنا إلى الإمارات العربية المتحدة لكي يقوم بعمل له صلة بالمسرح هناك، وكان يقدم لأولئك الإخوة كل ما يعرف في هذا المجال، ويبذل جهده في سبيل الوصول إلى مسرح ناضج له مكانته بين الفنون الأخرى. وهكذا افترقنا، وإن كنت أرى الأخ عبدالعزيز السريع (أبا منقذ) بين وقت وآخر وأسأله عن صاحبنا المشترك، ونتذكر لقاءاتنا معاً، ولكن الأيام تأتي - أحياناً - بما يكدّر الخاطر، فقد تلقيت - فجأة - مكالمة هاتفية أَبْلغَتْني - ويا للأسف - بأن أخي صقر الرشود قد تعرّض لحادث سير عنيف في مقر عمله في تلك البلاد، وأن الحادث قد أدى إلى وفاته، رحمه الله.

ولا تسأل عن حالي في تلك اللحظة البائسة التي سمعت فيها هذا الخبر المؤلم الذي لم يكن متوقعاً، فقد كان الرجل في كامل صحته، ولم يكن يشكو من أي مرض، ولئن كانت الأعمار بيد الله سبحانه، فإننا لا نملك إلا أن نتألم لوقع المفاجأة، ويزداد الأسف حين نراه بعيداً عنّا.

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كان صقر الرشود من مواليد سنة 1941 في شرقي العاصمة الكويتية، وقد كانت دراسته في الكلية الصناعية، ولكنه لم يكملها، فانتقل إلى العمل في وزارة التربية، حيث اشتغل في إدارة المخازن التابعة لهذه الوزارة.

بدأ نشاطه في المسرح يبدو للعيان اعتباراً من سنة 1959م حين كتب وأخرج مسرحية: «تقاليد»، وكان الممثل الأول فيها هو الأستاذ محمد النشمي وفي سنة 1960م شارك مجموعة من المثقفين في تأسيس فرقة المسرح الوطني، ولم تستمر هذه الفرقة كثيرا، فجرى تأسيس فرقة الخليج العربي في سنة 1963م، وقد أخرج الفنان صقر الرشود لهذه الفرقة فور تأسيسها مسرحية بعنوان: «سافر وبس»، وذلك في سنة ??6?م، وقد استمر عمل هذه الفرقة بمتابعة صقر الرشود حتى سنة ????م، حيث أكملت عرض مسرحيتها الخامسة والعشرين، وكان من أشهر هذه المسرحيات: شياطين ليلة الجمعة، ومسرحية بحمدون المحطة، التي شارك صقر الرشود في كتابتها رفيق دربه الأستاذ عبدالعزيز السريع. ومع هذا فقد كان الأستاذ صقر الرشود حريصاً على أن يكمل دراسته التي قطعها في وقت مبكر من حياته، فثابر في جامعة الكويت على التحصيل العلمي حتى تخرج في هذه الجامعة حين نال شهادة الليسانس في العلوم السياسية سنة ????م، وصار بعد ذلك مراقباً في إدارة النشاط المدرسي، بوزارة التربية، ومنها انتقل (منتدباً) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل في (أبوظبي) ضمن قطاع المسرح، وكان مسؤولاً عنه، ومتابعاً لمسيرته.

فعلاً؛ إن صقر الرشود من أهل الكويت الذين أخلصوا لها، وعملوا بجد واضح في المجال الذي كان في حاجة إلى جهودهم، لقد اختار الفن المسرحي وتفانى بالعمل فيه حتى برز وأبدع.

رحمه الله.

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ثالثاً: هذا فنان كويتي تشكيلي متعدد المواهب، وكان مبدعاً في أنواع متعددة ذات صلة بالفن سوف نقوم بذكرها.

إنه الأستاذ أمير عبدالرضا عوض، وهو من أسرة تعشق الفن، ويكفي أن نذكر منها الفنان الكبير حسين عبدالرضا. ولد الأستاذ أمير في الكويت سنة 1943م، ودرس في المدرسة المباركية، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة الشويخ الثانوية.. ولقد كان ظاهر النشاط في المدرسة الأخيرة، إذ كان رياضياً متفوقاً وبطلاً في مسابقات الجري ورمي القرص وسباق الدراجات.

ثم أرسل في بعثة إلى سوريا حيث نال شهادة أهلية التعليم من دار المعلمين هناك في سنة 1963م، وعندما عاد إلى الوطن صار مدرساً للمواد العامة بمدرسة علي بن أبي طالب، ثم صار وكيلاً لهذه المدرسة، وعندما قررت وزارة التربية ترقيته إلى وظيفة ناظر للمدرسة اعتذر عن قبول ذلك، وطلب إرساله في بعثة إلى مصر من أجل استكمال تعليمه العالي وذلك في سنة 1965م، فكان له ما أراد، وواصل دراسته في هذه البعثة حتى نال بكالوريوس العلوم والتربية من جامعة حلوان في سنة ????م بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف.

وعندما عاد إلى الوطن في السنة التي تخرج فيها تم تعيينه موجهاً لمادة التربية الفنية. كان كثير النّشاط في المجالات المرتبطة بتخصصه الفني، ولم يكن ذلك محصوراً في المدارس، بل لقد خرج إلى الميدان العام للعمل الاجتماعي، وأسهم مع أبناء وطنه في أعمال مشهودة منها مشاركته في تأسيس جمعية المعلمين، وجمعية الفنانين والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، ولقد صار منذ سنة 1974م حتى سنة 1984 رئيساً لهذه الجمعية الأخيرة، وفي هذه الفترة استطاع - بالتعاون مع زملائه - أن يجعل الكويت عضواً في رابطة الفنانين التابعة لمنظمة اليونيسيف ورابطة الفنانين العالميين في نيويورك، وبذلك وصل إنتاج الفن التشكيلي الكويتي إلى كل مكان.

وكان خلال الفترة من سنة 1966م إلى سنة ???? م قد انشغل بالفن التأثيري والواقعي، وأنجز فيه إنجازات لفتت الأنظار إلى فنه الجميل. وفي سنة ????م صار عضوا مؤسساً في اتحاد الفنانين العرب، واغتنم فرصة إنشاء هذا الاتحاد هناك لكي يشارك بمعرضه الخاص بهذه المناسبة ممثلاً عن دولة الكويت.

وكانت له معارض شخصية كثيرة ابتدأَها منذ سنة 1966م، وكان بعضها في داخل البلاد وبعضها الآخر في خارجها. إضافة إلى المعارض التي كانت تقيمها جمعية الفنانين التشكيليين الكويتيين التي كان لا يتردد في المشاركة في أغلبها مبرزاً نشاطه في هذا المجال الفني الرائع.

ولقد كان إلى جانب ذلك هاوياً للموسيقى مجيداً للعزف على أكثر من آلة موسيقية، مثبتاً أنه فنان شامل الأداء.

وإضافة إلى ذلك فإنه قام بالعمل بصفته مهندساً للديكور الداخلي والخارجي لمدة طويلة تزيد عن عشرين سنة.

وكانت له لوحات متميزة نالت شهرة بين كافة مشاهديها منها سفينة صيد من نوع الشوعي، وصورة شخصية، لأحد أصدقائه، ولوحة تمثل حيّاً من أحياء القاهرة، وهكذا... ونحن إذا قلنا إن الأستاذ أمير عبدالرضا فنان نستطيع أن نطلق عليه لقب «الفنان الشامل» فهو بالفعل كذلك، فقد اهتم بالأطفال كثيراً وقدّم لهم ما يتناسب مع أعمارهم في تنوّع جميل بدأه بالقصص القصيرة الملائمة لأذهان الصغار، وهي تهدف إلى توعيتهم بأمور كثيرة منها حب الوطن، وحسن التعامل مع أفراد المجتمع وغير ذلك، وقد قدّم بعض هذه القصص عن طريق التلفزيون مضيفاً إليها بعض الألحان التي أبدعها، والصور التي تمثل البيئة الكويتية القديمة من أجل ربط أذهان الصغار بماضي الوطن.

وكان يقدم برنامجاً خاصاً بتلفزيون الكويت تحت عنوان: «نادي الأطفال» استمر في عرضه مدة سنتين، ولقد كان دوره هو الإعداد لهذا البرنامج، وكانت الأستاذة القديرة ماما أنيسة هي التي تقدمه، وكان - بالفعل من أنجح برامج الأطفال وذلك لاجتماع خبرتين في أدائه هما خبرتا المعد ومقدمة البرنامج حفظها الله.

ولم يكتف بذلك فقد قدّم في سنة 1965م برنامجاً تلفزيونياً آخر بعنوان: «هوايات وحكايات» وتستطيع أن تخمّن فحوى هذا البرنامج من عنوانه. ثم خرج عن هذا النطاق فقدم برنامجين تلفزيونيين هما «الفن والحضارة»، و«فن وفنانون» وكان ذلك في الفترة من سنة ????م إلى سنة ???4م، وقد نال هذان البرنامجان ثناء الجميع و حسن متابعتهم.

وزاد على كل ذلك بإقدامه على إدخال فن العرائس إلى الكويت، فأنشأ ما أطلق عليه اسم «مسرح العرائس» وكان هذا النوع الفني من الأعمال التي برزت في وقت قيامه به في أماكن كثيرة من بلدان العالم، فقدّم عن طريق مسرحه هذا كثيراً من الأعمال الشيّقة. ولم يذهب مجهوده سدى فقد نال كثيراً من الجوائز والميداليات، كان منها:

1 - الميدالية الذهبية من المعرض العاشر للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في سنة ????م، ومثلها عن المعرض الحادي عشر.

? - جائزة الشراع الذهبي لمرتين.

3- تكريمه من قبل اتحاد الفنانين التشكيليين العرب بصفته فناناً رائداً في منطقة الخليج العربي.

يُضاف إلى ذلك كثيرٌ من أعمال الإشادة بعمله. وقد توفي رحمه الله - في سنة ????م.

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رابعاً: الأستاذ عبدالله عبدالفتاح الأيوبي، أحد الرجال الأوائل في مجال التعليم الفني التطبيقي، درس هذا الفن وَدَرَّسه، وقاد العمل فيه بهمة ونشاط بارزين.

ولد في الكويت (العاصمة) سنة ????م.

بدأ دراسته في مدرسة كويتية أهلية هي مدرسة الشيخ زكريا الأنصاري، وكانت من أهم المدارس في حينها من حيث تنوع دراساتها وجدية العمل فيها لأنها كانت تضم أكثر من معلم يتولون اختصاصات الدراسة المختلفة.

وبعد أن تجاوز هذه المدرسة اتجه الأستاذ عبدالله إلى المدرستين المباركية فالأحمدية، ونال ما كانتا تقدمانه من علم لأبناء الكويت آنذاك، ولما توقفت دراسته عند هذا الحد بسبب عدم وجود فصول أعلى أرسل إلى مصر في بعثة اعتمدتها دائرة معارف الكويت، فدرس هناك كامل المرحلة الثانوية، وشيئاً من التعليم الفني، وانتقل في سنة 1950م إلى بريطانيا من أجل الدراسة، فواصل جهوده بها وكان ذهابه إلى القاهرة في سنة 1945م. وتخرج في الكلية التي درس بها في بريطانيا فعاد إلى الكويت، وصار مدرساً في الكلية الصناعية التي كانت قد أنشئت في ذلك الوقت ولم تمض مدة طويلة على بدء عملها، وكان ذلك العمل الذي تولاه وهو التدريس بهذه الكلية قد ابتدأ بعد تخرجه مباشرة، حيث كان في سنة 1955 م، ولقد أبدى في عمله هذا كل ما يدل على التفاني والإخلاص والإجادة، وكانت دروسه ذات فائدة كبرى لطلابه مما لفت إليه الأنظار سريعاً، فتم اختياره وكيلاً لهذه الكلية، ثم صار مديراً لها بعد وقت قصير، وأبدى خلال عمله بالكلية الصناعية مقدرة كبيرة على الإنجاز والإبداع والمثابرة على العمل، مما جعله يصل سريعاً إلى مركز المدير.

وكانت وزارة التربية قد أنشأت إدارة خاصة للتعليم الفني لكي تسهل متابعة أعمال هذا القطاع من قطاعات التعليم في الكويت، وبعد أن مرّت فترة على تواجد بعض المعاهد والمدارس التي يمكن أن تنضوي تحت مظلة مثل هذه الإدارة، فاختير مديراً لإدارة التعليم الفني والمهني، وقد كان جديراً بهذا المنصب، فقد هيأ نفسه بالدراسة والمران، وتفوق على كثير من أقرانه في العمل، ولقد كان عمله الجديد هذا بداية عمل بالنسبة له، فكان عليه أن بعد نفسه له إعدادا جيدا، كما أعد نفسه للعمل في التعليم الفني بالكلية الصناعية.

ولقد بدأ بمجالسة عدد كبير من المختصين ذوي الخبرة الكبيرة في هذا الميدان الجديد عليه، وكانت وزارة التربية تستقبل عددا منهم من دولهم مباشرة أو عن طريق منظمة اليونسكو الدولية فكان وجودهم في الكويت مفيداً من حيث تنمية الخبرات المحلية، وافتتاح الآفاق الواسعة للتطوير في مجالات التعليم التطبيقي والفني.

وإضافة إلى ذلك فإن الأستاذ عبدالله عبدالفتاح كان يحضر -ممثلاً للكويت- كثيراً من المؤتمرات المتعلقة بالتعليم العام والفني، وكانت لهذه المؤتمرات فوائدها في إكسابه خِبراتٍ كثيرة متجددة أفادته في عمله القيادي هذا.

ولكنه لم يبق طويلاً في هذا المنصب، فقد كان عمله يدعو المسؤولين في مواقع عمل أخرى إلى ضرورة الاستفادة منه، وقد انتقل من عمله في الإدارة التي تحدثنا عنها إلى عمل مرتبط بوزارة التربية، ولكنه في خارج البلاد، إن صار مندوب الكويت الدائم لدى منظمة اليونسكو، وهي «المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم»، وكان مقر عمله الجديد هذا في مدينة باريس الفرنسية.

ولكنه سرعان ما انتقل إلى عدة أعمال منها:

- نائب رئيس المجموعة الكويتية للتنمية.

- رئيس الشركة اليمنية للفنادق.

وكان رئيساً لمجموعة أخرى من الشركات المشابهة. - وكان ممثلاً للكويت لدى لجنة التنمية الصناعية التي تتبع جامعة الدول العربية.- وعضواً في مجلس إدارة هيئة الشعيبة الصناعية.

ونشأت في فترة سابقة جمعية للنفع العام تحت اسم جمعية الجنوب والخليج العربي، وانضم إليها عدد من أبناء الكويت الراغبين في عمل الخير، أما عملها فكان هو مساعدة الطلبة من غير الكويتيين على الانتظام في دراستهم في مدارس الكويت بكافة درجاتها.

وكان الأستاذ عبدالله عبدالفتاح الأيوبي عضواً مؤسساً في هذه الجمعية، وكان مهتماً بالأهداف التي ترمي إليها، ومساعداً على إنجاحها.

ولم يتأخر صاحبنا عن أداء واجباته تجاه وطنه أو تجاه المجتمع الكويتي بعامة، ولذا فقد اكتسب سمعة حسنة بين الجميع، وأصبح من الوجوه اللامعة عندنا. ومما يؤسف له أنه توفي في سنة ????م. رحمه الله.

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استمتعنا بالحديث عن الأحباب الأربعة الذين ورد ذكرهم في هذا المقال. وهم مجموعة كريمة، قريبة إلى النفس، ومن الصعب نسيانهم، رحمهم الله.

