عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشف تقرير صحافي أن الحكومة الأميركية تعتزم تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية أجنبية. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الصادرة امس استنادا إلى مصادر مطلعة أن العامل الجوهري وراء هذه الخطط هو اللقاء الذي جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي في البيت الأبيض اخيرا.

وعقب الاجتماع الذي انعقد في التاسع من أبريل الحالي، أمرت الحكومة الأميركية بحسب تقرير الصحيفة مسؤولين في سلطات الأمن القومي والسلك الدبلوماسي بإيجاد سبل لفرض عقوبات على «الإخوان المسلمين».

تجدر الإشارة إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» مصنفة ارهابية في مصر.

وذكرت الصحيفة أنه إذا نفذت واشنطن فعلا هذه الخطط سيكون لهذا عواقب واسعة المدى على أفراد وشركات على صلة بـ«الإخوان المسلمين» موضحة أن الأمر قد يصل إلى فرض حظر بالسفر على أفراد وقيود اقتصادية.

وأكدت المتحدثة باسم ترامب، سارة ساندرز نية الحكومة لتصنيف «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية. وكانت الحكومة الأميركية صنفت في منتصف ابريل الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، وتضم قائمة الإرهاب للولايات المتحدة جماعات مثل «القاعدة» تنظيم «داعش» و«بوكو حرام» وحركة «حماس».

وعقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير عام 2011 فاز مرشح الجماعة محمد مرسي في انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو عام.2012 وعقب عام واحد أطاح الجيش المصري بمرسي علة وقع احتجاجات حاشدة وبعد ذلك تم تصنيف الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية.

وذكرت الصحيفة الاميركية ان السيسي حض في اجتماع خاص من دون مراسلين صحافيين ومصورين نظيره الأميركي على اتخاذ هذه الخطوة والانضمام إلى مصر في تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية». وقال المسؤولون الأميركيون، الذين لم تذكر الصحيفة أسماءهم، إن الرئيس ترامب رحب باقتراح السيسي بوضع جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، قائلا إن ذلك «سيكون منطقيا». وأضاف المسؤولون أن مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبو يدعمان الفكرة.

