عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: توعدت الولايات المتحدة بتعقّب قادة تنظيم «داعش» بعدما ظهر زعيمه أبوبكر البغدادي في شريط مصور ليل الاثنين للمرة الأولى منذ ظهوره في تسجيل وحيد قبل نحو خمس سنوات. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم سيقاتل في كل أنحاء العالم لضمان «هزيمة دائمة لهؤلاء الإرهابيين وإحضار قادتهم الذين لايزالون طلقاء أمام العدالة، لينالوا العقاب الذي يستحقونه». وأضاف المتحدث أن محللي الحكومة الأميركية سيراجعون هذا التسجيل البالغ طوله 18 دقيقة ويحيلونه إلى وكالات الاستخبارات لتأكيد صحته.

واعتبر أن هزيمة التنظيم في العراق وسوريا كانت «ضربة نفسية وإستراتيجية قاضية لهذا التنظيم».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مديرة مجموعة «سايت» الاستخباراتية الأميركية ريتا كاتز أن الفيديو لا يصور فقط حقيقة أن البغدادي ما زال حيا، وإنما هو أيضا على الظهور لمؤيديه والتأكيد على رسالته بأنه ضد العالم بعد كل الهزيمة التي لحقت به».

وفي التسجيل المصور الذي نشرته مؤسسة «الفرقان» التابعة للتنظيم قال البغدادي إن «معركة الباغوز انتهت»، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في سورية قبل شهر تقريبا، كما توعّد بأن التنظيم سيثأر لقتلاه وأسراه. وأضاف أن مقاتلي التنظيم نفذوا 92 عملية في ثماني دول، مشيرا إلى هجمات سريلانكا التي وقعت قبل أيام واعتبرها ثأرا لمقاتليه في الباغوز. كما تطرق إلى هجوم وقع بمحافظة الزلفي السعودية هذا الشهر. وتطرق البغدادي في التسجيل إلى أحداث السودان والجزائر، الأمر الذي رأى فيه محللون محاولة لإثبات أن الفيديو جديد.

من جهته قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري إن تنظيم «داعش» لديه قدرات عالمية، وأوضح جيفري في تصريحات لقناة (سكاي نيوز عربية) «إن مهمة القوات الأميركية في سورية هي الهزيمة المستدامة لـ«داعش»، مشيرا إلى العمل على تشكيل تحالف أوسع من السابق في شمال شرقي سورية.

وبالإضافة إلى مكافحة داعش، أكد جيفري أن بلاده تبحث مع روسيا وضع الميليشيات الإيرانية كأولوية قصوى فيما يخص مستقبل سورية.

