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إسلام اباد- الوكالات: كشف المتحدث باسم الجيش في باكستان الجنرال آصف غفور أن بلاده تعتزم فرض سيطرتها على شبكة تضم أكثر من ثلاثين ألف مدرسة دينية في إطار حملة «لتنظيم المدارس الدينية» من خلال فرض سيطرة الدولة عليها.

وأوضح الجنرال للصحافيين في مقر قيادة الجيش بمدينة روالبندي أن «حكومة باكستان قررت تنظيم هذه المدارس». وأضاف «سيستمر توفير التعليم الإسلامي ولكن لن يكون هناك خطاب كراهية» مشيرا إلى أن المدارس الدينية ستخضع لإشراف وزارة التعليم وسيتم دمج الموضوعات الأخرى ضمن مناهجها.

وستمول المدارس الدينية من خلال تحويل أموال إلى التعليم من التكاليف الخاصة بالعمليات الأمنية لمكافحة الإرهاب والتي أصبحت أقل ضرورة بعد تراجع الهجمات المسلحة بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويمثل تحديث التعليم في المدارس الدينية قضية شائكة في باكستان، ولكنها التعليم الوحيد المتاح لملايين من الأطفال الفقراء.

وتواجه الحكومة الجديدة ضغوطا من قوى عالمية لاتخاذ إجراءات ضد «الجماعات المتشددة» وقد تعهد رئيس الوزراء عمران خان بإجراء تعديلات رئيسية، كما وعد بألا تتغاضى بلاده بعد الآن عن مثل هذه الجماعات التي تعمل في أراضيها.

من جهة ثانية أعلن الجيش الباكستاني أنه يعتزم زيادة عدد قواته الأمنية لمراقبة الحدود المشتركة مع إيران، ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن الجنرال آصف غفور، قوله «إن باكستان ستزيد عدد قواتها الأمنية لمراقبة الحدود المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأضاف القائد العسكري الباكستاني: «نحن لا نقتصر على زيادة عدد قواتنا في المنطقة لحماية أمن الحدود المشتركة وإنما فرضنا مراقبة قصوى على المناطق التي يحتمل استخدامها من قبل الجماعات الشريرة والإرهابيين هناك». كما ذكر الجنرال أن قوات حرس الحدود الباكستانية كلفت بتأمين الحماية الأمنية لولاية بلوجستان وهي متواجدة حاليا لرصد الخط الحدودي المشترك مع إيران. ووصف المتحدث باسم الجيش الباكستاني الحدود المشتركة مع إيران بأنها حدود سلام ومودة، مؤكدا أن بلاده تحرص على صون هذه الحدود والحفاظ على الاستقرار والهدوء فيها.

وتابع غفور: «باكستان تقيم تعاونا رفيعا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف حماية الأمن والسلام على صعيد المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين».

