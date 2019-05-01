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القدس- نيويورك- الوكالات: كشفت مصادر اسرائيلية أن اتفاق تشكيل ائتلاف يميني حكومي جديد بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيستند إلى توافق على ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل. وذكرت قناة «كان» العبرية أن طواقم مفاوضات حزبي «اتحاد أحزاب اليمين» و«الليكود»، يعملون على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي المنشود يشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وحسب ما نشر موقع «عكا للشؤون الإسرائيلية» نقلا عن قناة «كان» يدور الحديث عن «فرض السيادة الإسرائيلية» على المستوطنات الكبرى المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وقالت القناة العبرية إن الطواقم اتفقت على أن يكون هذا البند بمثابة بند عام وغير صارم، من أجل أن يوفر للطرفين حيزا من المناورة لاحقا. وأضافت أن المحادثات حول هذا البند تأتي بعد موافقة «ليكود» على مقترحات تقدمت بها قائمة حزب «اتحاد أحزاب اليمين»، وتقرر اعتمادها ضمن الاتفاق الائتلافي بينهما. يشار إلى أن نتانياهو قد يوافق على مطالب الأحزاب اليمينية وشروطها للانضمام للائتلاف الحكومي مقابل موافقتها على تمرير قانون منح الحصانة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء أو حبسه خلال ولايته، وهذه مسألة هامة لنتانياهو الملاحق بعدة قضايا فساد وسوء استغلال للسلطة.

في غضون ذلك حذرت روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية من تفاقم الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ما لم يحدث تغيير في نهج الوضع السياسي، قائلة إن جهود الأمم المتحدة يجري تقويضها باستمرار. وقالت ديكارلو لمجلس الأمن الدولي إن الآمال المتعلقة بحل الدولتين يجري استبدالها بـ«المخاوف المتزايدة من الضم في المستقبل».

وأضافت «إن إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء ومتواصلة مازالت تتآكل بفعل الحقائق على الارض» وقبيل إعادة انتخابه الشهر الماضي وعد نتانياهو بضم مستوطنات الضفة الغربية التي يتم اعتبارها غير شرعية من قبل معظم دول العالم بموجب القانون الدولي. وعززت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قطع المساعدات عن الفلسطينيين ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، من نهج نتانياهو المتصلب حيال النزاع. وقالت ديكارلو إن المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لاتزال تتوسع في «انتهاك للقانون الدولي». وأضافت «لايمكن إدارة النزاع إلى الأبد»، مضيفة أن الفشل في تغيير النهج السياسية سيعني مزيدا من التدهور في الوضع «مع اصطباغ جميع الأطراف بالراديكالية مما يعني المزيد من المعاناة والصراع». وذكرت أيضا أن أربعة من سبعة فلسطينيين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في الربع الأول من العام الجاري، كانوا أطفالا. وبينما أدانت العنف لدى كلا الجانبين، قالت ديكارلو إن إسرائيل يمكن أن تستخدم القوة المميتة فقط «للرد على تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة كملاذ أخير». على صعيد متصل، قال مسؤولون إن إسرائيل قلصت امس مساحة الصيد التي تسمح لصيادي السمك قبالة شواطئ قطاع غزة المحاصر، بالعمل فيها، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.وبذلك سيتمكن صيادو غزة من قطع مسافة تصل إلى 6 أميال بحرية (11 كيلومترا) فقط بعد أن كانت إسرائيل قد وسعت المساحة في الأول من أبريل وسمحت بالوصول إلى 15 ميلا بحريا (28 كيلو مترا).

