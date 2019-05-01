عربيات ودوليات

كراكاس- الوكالات: اندلعت حرب مظاهرات في شوراع العاصمة الفنزويلية كراكاس امس بعد ان اعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي تعترف به 50 دولة رئيسا لفنزويلا، أن «المرحلة الأخيرة» في خطة للاطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو قد بدأت. وأطلق غوايدو هذا الاعلان امس الى جانب زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز وأعضاء في القوات المسلحة وذلك في مقطع فيديو نُشر عبر «تويتر». وقال غوايدو في تغريدة تالية على تويتر «لقد بدأ شعب فنزويلا نهاية لاغتصاب السلطة... في هذه اللحظة، ألتقي بالوحدات العسكرية الرئيسة في قواتنا المسلحة، وبدأت المرحلة الأخيرة من عملية الحرية». وقال غوايدو انه في قاعدة لا كارلوتا الجوية في كاراكاس ودعا أنصاره الى التجمع هناك. وحرر جنود لوبيز من اقامته الجبرية التي يقبع فيها منذ سنوات.

وكتب لوبيز على «تويتر» امس «عسكريون حرروني بأمر من الرئيس غوايدو».وذكر لوبيز أيضا أنه تواجد مع جوايدو وجنود في القاعدة الجوية لا كارلوتا. وأظهرت لقطات فيديو مدنيين وجنود وساسة في الشوارع. ونشرت الحكومة الفنزويلية بيانا قالت فيه انها تواجه «انقلابا عسكريا». وجاء في البيان: «نواجه حاليا ونثبط مجموعة صغيرة من عناصر الجيش الخائنة الذين يقومون بانقلاب عسكري ضد الدستور والسلام في الجمهورية»، مضيفا أن «اليمين المتطرف القاتل» يقف وراء العصيان.

وفي اول تعليق دولي دعت الحكومة الاسبانية امس الى تجنب «حمام دم» في فنزويلا وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الاسبانية ايزابيل سيلا أمام الصحافة «ندعم عملية دبلوماسية سلمية وطلبت «الدعوة الى انتخابات فورا». بدروه قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان واشنطن تدعم دعوة زعيم المعارضة في فنزويلا الى انتفاضة عسكرية.

في المقابل دعا زعيم حزب الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا ديوسدادو كابيلو، امس أنصار الحزب الى التوجه الى القصر الرئاسي في العاصمة كاركاس، للدفاع عن الرئيس نيكولاس مادورو».

واعتبر كابيلو، الذي يعد الذراع اليمنى لمادورو، أن المعارضة غير قادرة على السيطرة على القاعدة، التي أكد أنها مازالت تحت سيطرة الحكومة. ورغم ذلك، قال وزير الاعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز على «تويتر» ان الحكومة تواجه مجموعة صغيرة من العسكريين الذين يسعون لتشجيع الانقلاب على حكومة مادورو.

وتثير دعوة كابيلو كثيرا من التساؤلات، خاصة بعد التقارير التي أشارت الى أنه أرسل ابنيه الى الصين بجوازات سفر أجنبية ، مع اشتعال الأزمة السياسية في البلاد. ويعتبر كابيلو الذي يشغل منصب زعيم الجمعية الوطنية التأسيسية، الرجل الثاني في نظام مادورو.

وفي يناير الماضي اشتعلت الأزمة السياسية في فنزويلا بعدما أعلن غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بعدما اعتبرت المعارضة، أن فوز مادورو في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي «غير شرعي».

وينظر الى القوات المسلحة في فنزويلا على أنها العنصر الحاسم في الصراع السياسي الدائر في البلاد. وحرص مادورو، خلال شهور الأزمة، على تفقد الوحدات العسكرية، في محاولة لاظهار دعمها له. وأطلق في فبراير الماضي، أكبر مناورات عسكرية في تاريخ البلاد، على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية، في بلد غني بالنفط.

